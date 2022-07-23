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糧食出口協議簽不到一天 俄國出爾反爾空襲烏克蘭黑海港口

烏克蘭：俄國之舉儼然對協調者土耳其與聯合國「當面吐了口水」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/23 20:55
烏克蘭東部農地（圖／美聯社）

烏克蘭東部農地（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄國、烏克蘭22日才簽署協議，讓穀物得以出口，為全球飆漲的糧價帶來一線曙光，不料數小時之後，俄國飛彈就擊中了烏國位於黑海的敖德薩（Odessa），協議墨跡都還未乾，效力已成問號。

俄烏兩國是全球重要糧倉，開戰以來，俄國扼住黑海港口，封鎖了數千萬噸小麥等穀物輸出之路，全球糧食市場陷入動盪。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）6月痛批，俄國扣住糧食之舉，使各地人民捱餓，犯下的是真真切切的戰爭罪。

綜合美聯社路透報導，酣戰未止的俄烏兩國，22日才在土耳其斡旋之下簽訂協議，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）稱之為「希望的燈塔」。然而，不到24小時，俄國就毀約，對敖德薩港發動攻擊。烏克蘭軍方稱，兩枚巡弋飛彈擊中港口設施，另兩枚則被擊落。

烏克蘭外交部痛斥俄方違反協議，此舉無異打臉土耳其與聯合國（spit in the face），給其難堪。不履行協議所導致的全球糧食危機，俄國必須負全責。烏國總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）批，俄國翻臉不認人的速度，顯見俄國外交就是說一套、做一套。

外界稱俄國是以糧食作為武器，莫斯科則一再否認，反批西方制裁以及烏克蘭在港口附近埋下水雷，才是導致糧食、肥料無法出口的原因。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）22日表示，若俄國放行，至少價值100億美元、2,000萬噸的作物得以順利出口。
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更新時間 : 2022-07-23 21:30 GMT+08:00

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