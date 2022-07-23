消失的中國直播主 背後道出了什麼？

（台灣英文新聞 / 綜合報導）上個月六四敏感時機，中國帶貨一哥李佳琦因端出了「坦克冰淇淋」遭斷訊，此後在網路上「音訊全無」，而被消失的直播主還不只他一人。觀察家稱，由這類案例可見，北京當局對網路產業的整飭已伸到直播圈，無論是有意還無心，踩了紅線就是生涯的終點。

今年30歲的李佳琦（Austin Li）大名鼎鼎，在淘寶有著640萬粉絲，帶貨功力驚人，5分鐘可賣出15,000條唇膏，「口紅一哥」的稱號當之無愧。但在中國，名氣再大，都容不得一絲行差踏錯。

他在六四天安門事件前夕的一場直播秀，竟端出了形若坦克的冰淇淋甜點，沒多久就突然斷訊，他數小時後向粉絲道歉，稱是技術問題使然，下回直播再見。不料，他沒再回來。李佳琦的微博與微信帳號仍在，卻自6月初就不曾更新。對這名熱門直播主而言，低調作風實屬罕見，他去年可是主持了250場直播秀。

不只口紅一哥，36歲的網紅帶貨女王薇婭（本名黃薇，Viya），去年12月也因逃漏稅被開鍘，得繳出天價13.41億人民幣（新台幣59.23億元）的罰金，一夕之間所有社群媒體帳號全被砍，從此再沒了聲音。

根據CNN，中國網紅的急起急落，反映了靠網路維持生計的巨大風險，也是中共2020年以來，為了奉行習近平扭轉財富與收入不平之目標，對各大產業進行全面掃蕩的一環，從商業、教育、娛樂到文化，無一倖免。

德州農工大學學者Cara Wallis稱，這場對資本主義過度膨脹大肆清剿的行動，欲傳達的訊息是，無論是經濟的、政治的抑或文化的，無人能避開中共的審查大網，再大也大不過黨。

此一鐵板釘釘的原則，沒有彈性，沒有餘地。

1989年的六四事件，在中共眼裡是神聖不可侵犯的禁忌，在當局多年抹去歷史的努力下，年輕一輩多半對此學運一無所悉。就算李佳琦的坦克甜點應是無知導致的無心之過，一旦觸及了不該碰的敏感神經，下場就是「滅了再說」，管你無辜與否。

長期研究中國網路與媒體生態的喬治亞大學學者Rongbin Han，點出了這事件更深層的意涵。他表示，從李佳琦直播訊號立即截斷一事來看，中共國家機器已跳脫了審查範疇，「顯然不只是透過關鍵字過濾」。

就在「李佳琦事件」發生後兩周，中國國家廣播電視總局與文化和旅遊部公布了「網路主播行為規範」，禁止31種行為。直播主必須「堅持正確政治方向」、「積極踐行社會主義核心價值觀」，不得發布「削弱、歪曲、否定中國共產黨的領導」的內容，違者將被列入黑名單，永不得再從事相關活動。

中國正面臨經濟下行風險，值此之際，對直播產業鐵腕管制實在不是個好主意。中國直播電商市場2020年來到1.2兆元人民幣的規模，以其成長速度，2023年可望達到4.9兆元。但在政府收緊管束的環境下，網路名人動輒得咎，誰能保證不會莫名成為無辜受害者？

寒蟬效應，對亟欲振興經濟的北京當局而言，犧牲的，恐怕不會只是幾名當紅直播主。



中國直播主李佳琦因秀出坦克甜點而銷聲匿跡（圖／推特）