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人美心也美！南韓演員金泰希捐口罩價值9.8億韓幣 坎城影帝宋康昊善行不落人後

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/23 16:39
南韓演員金泰希（圖／截自金泰希IG @kimtaehee99）

南韓演員金泰希（圖／截自金泰希IG @kimtaehee99）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據南韓inews報導，有南韓「天然美女」之稱的演員金泰希，其經紀公司Story J Company昨日（22日）表示，金與SB Global Healthcare和醫療用品批發商Blue D&M一同加入了馳援國際的行列，向非政府組織 G-Foundation捐贈了價值9.8 億韓元（約2,578萬台幣）的KF94 口罩共110萬枚。

金泰希表示，希望這些口罩能好好地送到弱勢族群家庭。一名G-Foundation人士表示，在口罩成為民生必需品的時代，我們將把口罩送給需要幫助的單親家庭、兒童、青少年及獨居老人，讓他們不必擔心新冠病毒再次流行。

金泰希以熱善好施聞名，今年3月，為了南韓東部森林大火的受災戶，她向希望橋國家救災協會（Hope Bridge Korea Disaster Relief Association）捐贈了2億韓元，而她的老公、同樣是藝人的Rain（鄭智勳），亦於5月5日為慶祝兒童節100週年，向G-Foundation捐贈了1億韓元。

另外，據南韓世界日報報導，以「嬰兒轉運站」榮獲坎城影帝的宋康昊，善行亦於22日大公開。希望橋全國教災協會宣布，在3月東部發生森林大火和2020年3月新冠肺炎疫情爆發時，宋康昊分別捐贈了2億韓元（約526萬台幣），同時也成為聯合國兒童基金會Honors Club會員。要加入Honors Club，須向聯合國國際兒童緊急救助基金會（UNICEF）韓國委員會贊助1億韓元以上的善款，男團Super Junior成員崔始源、BTS成員Jin、女團Girls Day成員惠利等皆為會員。

希望橋表示，宋康昊向來低調，謝絕公開捐贈情況，但這次應希望橋的邀請，加入了Honors Club，一同參與傳播善行。宋康昊所屬經紀公司表示，宋盼能透過幫助需要幫助的人，回報大眾給予的支持。

人美心也美！南韓演員金泰希捐口罩價值9.8億韓幣 坎城影帝宋康昊善行不落人後
演員宋康昊（右一）受邀加入Honors Clu（圖／截自IU IG @dlwlrma）
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更新時間 : 2022-07-23 16:56 GMT+08:00

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