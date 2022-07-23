猴痘發威 美國傳小兒案例 專家憂成下一個性病

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）猴痘疫情持續擴大，美國新通報了兩起兒童案例，顯見家戶傳染風險不容小覷。與此同時，美國衛生單位憂心，猴痘恐會成為下一個揮之不去的性傳染病（Sexually transmitted diseases，STD）。

美聯社報導，加州一名幼兒與華府一名非美籍嬰兒，都確診猴痘，目前病況良好，染病原因仍在調查，據信應是家中傳播。本僅限於非洲流行的猴痘疫情，今年在全球大爆發，迄今已在非流行國家通報了逾15,000例。

歐美染疫者多為與男性有性行為的男子，但此病可透過密切接觸感染，床褥毛巾都可能帶有病毒。除了兩名小兒案例，美國2,800例中，也有至少8名女性，意味並非只有男男性行為有致病風險。歐洲方面，有至少6例是小於17歲者。

隨著疫情擴大，美國衛生官員對此病的威脅看法兩極。部分認為只要透過加強採檢與疫苗接種，就能成功控制，卻有一派憂心，猴痘可能成為下一個性病，如淋病、疱疹病毒與HIV愛滋病毒。

美國目前案例99%是由男男性行為而得，但官員不敢妄加斷定確切的傳染途徑，且聯邦政並無權收集病患與疫苗接種資料，因此難以掌握全國疫情的真實規模。數據缺乏，發展難料，有人預估美國夏季將來到13,000例，也有人大膽推估恐怕是這個數字的十倍。

其實猴痘症狀多半輕微，如發燒、肌肉痠痛、發冷、疲倦與紅疹起疱等，但一旦染疫，感染例長達數周，而皮膚病灶也是痛苦折磨。

防疫有其難度，有的會誤診為其他疾病，就算確診了，追蹤接觸者也有困難。在此次疫情中，患者往往不清楚與其發生性關係的人士身分，有人甚至曾與多名陌生人有過親密行為。美國CDC估計，美國高達150萬名男子處在染疫風險。維吉尼亞傳染病專家Shawn Kiernan表示，倘若病毒發威，除了男男性交，異性性行為也成為傳染途徑，那將是此役的「引爆點」，對性病防治不啻是一項重擊。