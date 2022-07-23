台灣「蔣渭水台語．客語漢詩吟唱比賽」前20強出爐！台中霧峰林家花園賞詩詞之美 827決戰立法院

（台灣英文新聞/藝文組 台中採訪報導）「蔣渭水台語．客語漢詩吟唱比賽」複賽今（23）日於霧峰林家花園盛大展開，今年首增客語項目，報名人數創新高競爭十分激烈，決賽將於8月立法院登場。

由義美文教基金會主辦的「蔣渭水台語．客語漢詩吟唱比賽」吸引全國133位高中職及專科學生參加，今年首度增設客語項目，報名人數創歷屆新高，經評審團優選40名進入複賽，今日於「霧峰林家花園-萊園飛觴醉月亭」舉行複賽，參賽者不僅在比賽曲目下足功夫，連造型也十分用心，最後經評審選出前20名進入準決賽，其中9位挺進客語複賽，將一同於8月27日競爭冠軍寶座。

立法院秘書長林志嘉表示，今年漢詩吟唱比賽有兩大特色，一為首增客語比賽項目推廣母語，二為選址於霧峰林家花園林獻堂故居內舉辦，讓參與者能夠深入了解台灣歷史及前輩們為土地做出的貢獻，指定曲目上很多都是現代台灣詩人所做，比如說林獻堂及蔡惠如等，希望下一代能保留母語，把台灣精神跟文化發揚光大。

義美文教基金會資深顧問蔡寶來表示，希望比賽能發揚台語的美，而不是只懂日常用語，今年除了新增客語項目，希望以後能新增原住民語及其他語言的比賽項目，因為台灣是很多元的社會，不管是文化或自然環境等，都具備移民社會的特色，大家要打開心胸（open minded）接受所有文化，希望以後比賽有無限伸展。



林俊宏（右）（圖/台灣英文新聞）

特別的是，今年有兩位台中市立啟明學校學生參賽，分別為編號26號的顏子淇及29號的林俊宏，兩位都成功晉級，其中，林俊宏患有腦性麻痺，但克服重重困難表現十分亮眼，以指定曲目林獻堂的《壬辰五月下旬大仁別莊喜少奇過訪》及自選曲王安石的《梅》順利晉升20強。他受訪時表示，去年也有參加但沒有進入複賽，這次最感謝的人是媽媽，他坦言，因為眼睛看不見，受訓過程中遇到最大的挑戰來自練習肢體語言，謝謝老師細心且重複的教導。

8月27日將選出可獲獎學金新台幣20萬元的冠軍一名，第二名兩位各可獲獎學金10萬元，第三名三位各可獲獎學金5萬元，其餘佳作獎各可獲獎學金1萬元。

準決賽名單為，彰化縣私立達德高級商工職業學校蕭竑濬、宜蘭縣私立慧燈中學蕭詠嘉、新竹市立建功高級中學彭桓恩、國立臺南護理專科學校高鈺靜、高雄市立新興高級中學國中部劉安潔、臺南市私立瀛海高級中學甘以欣、國立彰化高級中學 張凱鈞、國立宜蘭高級中學林東諺、臺中市立啟明學校顏子淇、國立臺南護理專科學校陳佳甯、慈濟大學附屬高級中學簡劭庭、臺中市立啟明學校林俊宏、桃園市立武陵高級中學林映臻、屏東縣私立屏榮高級中學鄭蕙屏、國立宜蘭高級中學江彥蓉、國立臺南護理專科學校黃翊涵、嘉義縣立竹崎高級中學賴郁婷、國立臺南第一高級中學李建穎、嘉義縣立竹崎高級中學余紫葳、臺中市立臺中工業高級中等學校簡嘉千。



複賽於「霧峰林家花園-萊園飛觴醉月亭」舉行。（圖/台灣英文新聞）



用心裝扮的參賽者（圖/台灣英文新聞）