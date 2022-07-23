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台灣7/23新增COVID-19確診 本土22,347例、死亡53例

By 台灣英文新聞
2022/07/23 14:05
台北街頭（圖／美聯社）

台北街頭（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增22,595例COVID-19確定病例，分別為22,347例本土個案及248例境外移入；另確診個案中新增53例死亡。

指揮中心表示，今日新增之22,347例本土病例，為10,230例男性、12,108例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,688例)、臺中市(2,878例)、桃園市(2,303例)、高雄市(2,288例)、臺北市(2,202例)、臺南市(1,705例)、彰化縣(1,088例)、屏東縣(724例)、新竹縣(637例)、宜蘭縣(600例)、雲林縣(587例)、苗栗縣(587例)、新竹市(549例)、花蓮縣(478例)、嘉義縣(433例)、南投縣(417例)、基隆市(337例)、嘉義市(292例)、臺東縣(261例)、金門縣(136例)、澎湖縣(130例)、連江縣(27例)。

指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為34例男性、19例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、49例具慢性病史、34例未接種3劑 COVID-19疫苗。

指揮中心說明，今日新增248例境外移入個案中，為143例男性、105例女性，年齡介於未滿5歲至80歲多歲，分別自美國(5例)、越南、韓國、中國、德國、新加坡及日本(各2例)、葡萄牙、義大利、印尼、奧地利(各1例)移入，另227例感染國家調查中。入境日期介於今年6月23日至7月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,408,857例確診，分別為18,186例境外移入、4,390,617例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,531例COVID-19死亡病例。
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更新時間 : 2022-07-23 15:25 GMT+08:00

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