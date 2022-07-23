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全球糧價救星？俄國烏克蘭簽署協議　小麥終能出口

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/23 13:27
烏克蘭農民在遭受俄國火箭襲擊的農地上採收作物（圖／美聯社）

烏克蘭農民在遭受俄國火箭襲擊的農地上採收作物（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）俄國與烏克蘭身為全球主要的糧食產國，交戰期間導致大量小麥無法出口，不只讓全球糧價飆升，也讓許多極度仰賴與兩國貿易的開發中國家陷入飢荒危機，所幸在聯合國的斡旋下，俄烏已達成初步協議，允許烏克蘭小麥自黑海出口。

根據協議，未來的120天內俄軍將不會在小麥於裝載上船期間對港口發動攻擊，並允許烏克蘭以船艦導引貨輪穿越黑海的水雷區，而在俄方的要求之下，土耳其也會在聯合國的協助下對通過該區的糧食貨輪進行監管，避免烏方藉此方式運送武器，而同一時間，俄國的糧食與肥料也被允許透過黑海進行出口。

聯合國為了這份協議已經多方奔走了兩個月，靠著同樣處於黑海、與俄國關係相對良好的土耳其擔任掮客，才促使信任基礎極低的俄烏兩國坐上談判桌。即使如此，兩國在簽署協議時仍是分別、前後簽署，且協議內容的細節仍屬未定。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）接受BBC採訪時指出，他覺得這是他在擔任秘書長期間所做到最重要的事，這紙協議讓人們在黑海地區看到了希望的光芒。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）則表示，希望協議可以做為解決爭端的基石，促使雙方達成最後的和平。

據估計，該協議可讓烏克蘭出口約2,000萬噸，而光是知道將有這麼多小麥進入市場，就讓昨（22）日的全球小麥價格下跌了2%，如果協議能到得到確實的落實，國際糧食價格飆漲的趨勢可望獲得緩解，並解除多個開發中國家的饑荒危機。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）透露，烏克蘭能出口的小麥大約價值100億美元，數量龐大，該協議能確保的出口量其實有限，加上烏方不信任俄國會真的遵守承諾到最後，協議的實際效用仍有待觀察。
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