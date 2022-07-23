台立關係再進一步 立陶宛駐台辦事處傳9月開設

（台灣英文新聞 / 綜合報導）研議多時，立陶宛駐台辦事處終於有譜了。立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupsiene）接受立陶宛向媒體透露，將於9月12日正式開設。

根據中央社，辦事處位址可能選在台北世界貿易中心國貿大樓，此地位處信義區商業中心，交通便利，有多國駐台辦事處，包括義大利、南韓、斯洛伐克等。

正在立陶宛訪問的立法院長游錫堃向立陶宛媒體波羅的海時報（The Baltic Times）表示，計劃邀請立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Cmilyte-Nielsen）訪台，出席辦事處開幕典禮。

希米利特挺台不遺餘力，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）曾提到該國同意台灣以「台灣」名義設代表處，是一項錯誤，希米利特隨即駁斥，質疑他是遭中國施壓後才批評此事。

我國2021年11月18日開設了駐立陶宛台灣代表處（The Taiwanese Representative Office in Lithuania），是我方首個以Taiwan為名的歐洲辦事處。此舉引來北京強烈不滿，採取一連串報復行動，包括透過經貿手段打壓立陶宛，使該國輸中商品驟跌。歐美等民主國家則紛紛站出來表達挺立立場。

台立這兩年關係加溫，除了擴大經貿連結，雙方官員與國會議員也互有訪問。國發會主委龔明鑫、前副總統陳建仁去年訪立陶宛。立陶宛與拉脫維亞、愛沙尼亞三國國會議員，去年11月底訪台。今年6月，聶琉嫻娜與立國農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）更是接力訪台。