〈投資理財〉環境大壞台灣保險公司淨值大縮水 為何不用太焦慮？

今年是保險業最辛苦的一年，產險業者因為防疫保單之亂，面臨史上最大的理賠危機，壽險業者因全球步入升息循環，引發股、債市場雙空，重擊資產淨值，面臨淨值大幅縮水，但是並未真實反映保險公司價值，投資人不需太過擔心，宜以長期眼光冷靜看待。

國內12家產險業者今年賠償金額恐將高達600億元以上，包括富邦金、國泰金、中信金、兆豐金四大金控，今年上半年獲利少了近110億元，全部預估損失恐怕將達350億元以上，受傷最重的應該是富邦人壽，上半年獲利115億元，富邦產卻虧55億元，國泰產險上半年虧損23億元，中信產險上半年虧損34億元，兆豐產上半年虧損50億元。至於全部曝險部份有多少仍是未知數。

產險業重創，壽險業日子也不好過，因為今年通貨膨脹嚴重，全球進入升息循環，股市動盪不安，股債雙殺，嚴重影響壽險公司的浄值。根據金管會統計，整體壽險公司截至5月底止，淨值已蒸發了1兆750億元，跌到僅剩1兆6472億元，再探兩年來新低，比去年底淨值2兆7222億元相比，減幅39％。

以國際股債市場現況分析，今年上半年壽險公司淨值縮減的幅度，應該很有可能達到1.5兆元，只剩下1.2兆元，減幅驚人，將有幾家保險公司可能低於法定的3％，如果持續到12月底仍未改善，就會有需要增資的壓力，這些都是產險公司要面對的挑戰，以及後續因應的財務壓力。

這一波全球經濟金融風暴，壽險業中，南山人壽受到較多的討論。今年6月南山人壽實現較大量的股票資本利得，獲利達378.06億元，比去年同期微幅衰退5.9%。但是

由於淨值在第2季可能會跌落到1千億元以下，引起外界的關注，擔心可能會導致資本適足率及連續兩期淨值比不得低於3％的規定，若低於上述法定標準，應依照規定，提出增資等財務改善計劃。

南山人壽公開說明，到6月底，資本適足率仍達300％以上，公司整體財務狀況穩健，無重大異常。但是南山人壽的淨值下跌，卻影響母公司潤泰全、潤泰新的淨值，媒體質疑潤泰雙雄的淨值將受到影響，甚至有下市之虞，引發不小風波。兩家公司決定改變會計政策，從成本法，改採公允價值衡量，針對投資性不動產，重新評估資產價值，以有效提升淨值。

以潤泰新手中持有的投資性不動產，包括南港車站、松山車站，兩大BOT案，加上上潤福銀髪住宅、京采商場，2021年不動產公允價值約307.91億元，再加上持股潤泰全球12%、潤弘精密40％、潤泰精材26％、日友環保26％、智威4％、中裕新藥4％、浩鼎0.77%，截至2021年底為止，總市值約3百億元，應無淨值因受南山人壽影響變成負值的疑慮。

潤泰全手中的土地資產也相當豐富，手上至少有6塊土地，面積逾55000坪，包括楊梅八廠3萬多坪、台中土地8千多坪，均將由帳面價值改採公允價值，另外還有觀音廠4千多坪、中壢一場5500坪、新豐土地5700坪，以及大園土地1500坪，再加上持有南山人壽26.62%、潤泰新25.7%、潤弘精密9.10%、潤泰精材4.76%、日友2％、中裕、浩鼎皆逾4％，以手中資產豐富，淨值重估之後，不太可能變成負，自無下市的可能性。

以當前國際經濟金融情勢觀察，雖然負面消息不斷，但是平心而論，升息對壽險業未必完全不利，包括緩解壽險公司在低利率所面臨的利差損壓力、提高保險業新資金的再投資收益，以及應提存的保單負債準備金的減少，都有相當大的助益，未必完全悲觀。

值得重視的是壽險業淨值驟減，投資人不需太過負面看待，原因是現行財報制度未能公平呈現利率走揚，對資產和負債的影響，因此浄值不能合理反映。壽險業是長期持有債券，並賺債息，跌價損失不影響流動性，也不影響營運，構不成企業危機。

壽險保單合約，比投資債券期限還長，如資產與負債都以公允市價衡量，升息對浄值長期有利。投資人不必擔心，或以負面看待壽險公司的投資價值。長期而言，台灣的壽險公司還是穩健，並不需要太過擔心。

台灣保險業將2026年接軌國際財務報告凖則17號公報（IFRS 17），並實施新一代清償能力制度，同時以公允價值衡量保險資產與負債，可以解決現在保險業資產負債不一致的情況，使財報表達更貼近保險業實際經營情況。也就是說，2026年將是保險業真實價值呈現，最重要的一年。

放眼2026年，投資人以長期眼光佈局壽險公司的投資價值，應該會有意外的驚喜。