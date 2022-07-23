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台灣傳首例熱中暑確診死亡個案 醫：防中暑2關鍵物隨身帶

隨身攜帶小型噴霧瓶和手持電風扇，可以在關鍵時間救命。若要讓中暑患者降溫，於皮膚灑水加上吹電扇，就能加速水分蒸發，可噴在手、腳、頸部位置。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/07/23 11:32
中暑時，隨身攜帶小型噴霧瓶和手持電風扇，可以在關鍵時間救命。（圖/Unsplash）

中暑時，隨身攜帶小型噴霧瓶和手持電風扇，可以在關鍵時間救命。（圖/Unsplash）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台灣傳首例確診後中暑死亡個案，醫師預警若出現中暑症狀，除了叫救護車外，可利用隨身噴霧瓶和小電扇迅速降溫，並要記得褪去衣服，才能及時搶救，不然從中暑到器官損傷的時間非常短。

根據衛福部國民健康署統計，今年7月截至7月21日，已有444人次熱傷害送醫，超過去年全7月423人次，近期更傳一名有慢性精神疾病的40多歲男性曾施打3劑疫苗，在家中熱昏迷，送醫後體溫高達44度，不幸因新冠病毒併發多重器官衰竭、敗血性休克死亡。

聯合報報導，三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡表示，隨身攜帶小型噴霧瓶和手持電風扇，可以在關鍵時間救命。他表示，若要讓中暑患者降溫，於皮膚灑水加上吹電扇，就能加速水分蒸發，可噴在手、腳、頸部位置。

朱柏齡說，美式足球比賽期間10幾年來出現10多例熱中暑死亡案例，因為降溫速度太慢，加上送醫需經過半小時至1小時而救不回，顯示提前降溫以及與時間賽跑的重要性。現在美式足球場都備有冷水缸，只要有人中暑，立刻浸泡冷水降溫。

朱柏齡表示，學者研究指出，降溫效果最好的就是讓中暑患者浸泡冷水缸。效率上，每分鐘可降溫0.2至0.3度；若現場沒有冷水缸可降溫，可改用循環式冰毛巾覆蓋，或於皮膚表面噴水加上電扇，每分鐘可降溫0.1度，毛巾維持冰度、覆蓋面積越大越好，10至20分鐘就能降1到2度。

朱柏齡也揭露醫護人員急救中暑患者的步驟。他說，救護車人員在協助中暑患者褪去外衣、外褲後，會將濕毛巾覆蓋其手腳及身體裸露處，尤其像鼠蹊部、頸部等大動脈行經處，及不斷更換冰毛巾，並將冷氣開到最強，以傳導方式降溫。

朱柏齡提醒，從中暑到身體（如：腦部）損傷的時間很短，之前的案例是一名戶外工作者，體溫飆到43.9度後昏倒，15分鐘即到醫院做急降溫後，雖有被救回，但因為體溫過高，大腦細胞已受損，後續影響智力。
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更新時間 : 2022-07-23 12:22 GMT+08:00

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