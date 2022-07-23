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拜登打4劑疫苗仍染疫 佛奇：這說明新冠肺炎無法根除

新冠病毒不像麻疹和天花的病毒一樣，天花和麻疹是相當「穩定」的病毒，打完疫苗後的免疫力可達終身，新冠肺炎則會持續變異，引起突破性感染。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/07/23 10:19
美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）。(圖/中央社)  

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）。(圖/中央社)  

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）拜登21日傳染上新冠肺炎，儘管已打4劑疫苗仍中鏢，美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）表示，這說明新冠肺炎持續變異且不穩定，這是為何它永遠無法根除的原因。

美國總統拜登（Joe Biden）儘管已打4劑疫苗仍確診新冠肺炎，不過目前症狀輕微，只有疲倦、流鼻水和偶爾乾咳。他也在推特發文表示自己「狀態很好」。

根據佛奇在巴隆周刊（Barron's）的專訪中，他雖未針對拜登染疫一事直接回覆，不過佛奇也藉此對外說明新冠病毒後續發展。

佛奇指出，新冠病毒不像麻疹和天花的病毒一樣，天花和麻疹是相當「穩定」的病毒，不會變異；而感染麻疹和天花或注射疫苗後，得到的免疫力是「持久」的，至少可維持數十年，甚至終身免疫。

至於新冠病毒，一年來持續變異，也傳出大量已打2至3劑以上疫苗者突破性感染，佛奇說，這顯示新冠病毒不但會一直演變出新變異株，接種疫苗和染疫康復獲得的免疫力也不持久，只能保持數月，不能維持數十年或一輩子。

佛奇也說，民眾接種疫苗甚至加強劑，對防止重症住院和死亡效果仍佳，但遭感染的機率仍非常高。然而大致上，一個人若染疫康復，再加上已接種疫苗和加強劑，取得的免疫力會變得「非常強」。

根據中央社，美國單日死亡病例數已由去年1月一波疫情高峰時的3300人左右下降到數百，高度有效預防重症的疫苗也已廣泛可供接種。
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更新時間 : 2022-07-23 10:51 GMT+08:00

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