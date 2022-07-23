「大暑」週末來了！台灣上空如有透明鍋蓋 台北最高溫恐達40度

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）今（23日）是24節氣中的大暑，氣象專家吳德榮指出大台北地區可能挑戰攝氏40度，彭啟明則說台灣上空如同有透明蒸籠鍋蓋，而氣象局一早也發布發布18縣市高溫燈號資訊。

大台北地區包含台北市、新北市盆地，今早配合中央氣象局發布了38度高溫紅色燈號，不過吳德榮說，今、明2天的天氣是「類熱浪」發威，預估氣溫將再推高，大台北恐達40度高溫，花東縱谷有升至42度的機率。

由於周末到下周一台灣仍受到太平洋高壓中心籠罩影響，天氣持續是穩定高溫的狀況，加上這週六是大暑日，氣象專家彭啟明說整個台灣上空就像有「透明的蒸籠鍋蓋」。

聯合報報導，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，下周一過後到下周四，太平洋高壓的強度逐漸減弱，各地高溫將稍緩和，預估下周四過後低壓帶將逐漸接近，大氣的穩定度下降較多，西半部的午後熱對流將會更旺盛。

根據中央氣象局，今發布的高溫燈號分別為台北市、新北市盆地，桃園市地區、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫機率。

另外有連續出現36度高溫的機率則為橙色燈號，分別是基隆市地區、嘉義市地區，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣近山區或河谷。