臺灣企銀耕耘信託+都更危老有成　連三年獲亞洲企業社會責任獎

臺灣企銀長期推動信託業務，同時結合行內都更危老專業團隊， 推出整合性規劃服務，協助建構年長者在地安老的永續家園， 連續三年榮獲非政府組織亞洲企業商會（Enterprise Asia）主辦「AREA亞洲企業社會責任獎－社會公益發展獎」 殊榮，顯見該行深耕銀髮照護領域，表現獲得肯定。

臺灣企銀指出，臺灣人口不僅是高齡社會，全臺逾30年老屋占比超 過5成，逐漸形成老人住老宅的「雙老」現象， 對社會帶來各種隱憂及負擔。為解決老人及危老房屋問題， 身為全臺唯一中小企業專業銀行，該行以本業出發，提供有都更、 危老重建需求者專業輔導、融資、信託等諮詢， 再透過客製化融資規劃及信託設計，給予整合性服務建議， 從前期整合、建築融資到工程進度控管、 信託及續建機制提供一條龍專業服務， 協助老舊住宅或養護機構重建， 完成樂齡友善環境及老屋重生的夢想。

為落實金融機構之社會責任，臺灣企銀協助政府推動「都市更新2. 0」及「信託2.0政策」， 透過信託結合都更危老打造樂齡安養生活圈， 加強危險老舊建築重建與都市更新及安養信託業務， 改善住宅安全及高齡長者居住環境，並透過信託結合長照、安養、 醫療及社福等機關團體跨業合作，如近期與有超過2,000名專業 照顧服務員的「家天使平台」簽訂業務合作備忘錄， 提供該平台完整信託服務，打造多元照顧服務體系， 該行更連續五年榮獲金管會評選「 信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」之績效優良銀行。

臺灣企銀亦持續透過「公益信託樂齡悠活社會福利基金」 贊助偏鄉社區發展協會成立「銀髮樂齡學堂」，提供長者共餐、 健康課程學習、整修廚房空間等，使銀髮族有更優質的生活品質。 未來臺灣企銀將持續推廣信託理念，踐履企業社會責任， 同時透過金融創新，設計開發適合不同族群的信託商品及服務， 滿足客戶需求，落實普惠信託，並積極透過跨業合作， 建構全方位服務生態圈，成為客戶首選的最佳服務夥伴。