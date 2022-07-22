橫跨北、中、南4縣市20校 偏鄉子弟首次AI線上學習新模式

新北市攜手關懷台灣文教基金會昨至今(22)日在薆 悅酒店野柳渡假館辦理跨縣市交流活動，包含臺中、 臺南及屏東等縣市共20校、200位國中小師生參與AI機器人挑 戰賽，驗收年度學習成果。市長侯友宜出席活動頒獎， 也與學生及基金會夥伴一同體驗AI小Hero 5C歡樂擂台會，展現齊心推動AI機器人教育決心。

市長侯友宜表示，新北市2019年起投入超過30億更新全市各級學 校資訊設備，並設有數量全國第一的26所科技中心， 亦全國首創建立STEAM跨域輔導團。更為讓校校有科技資源， 每年挹注超過2千萬、開辦500場次以上研習講座， 幫助孩子用科技改變世界。

新北市自2021年起與基金會合作創新模式AI紮根計畫，搭配10 8課綱素養教育、學習履歷及適性揚材，4年的扎根從國小5、6年 級興趣培養至國中7、8年級持續加深加廣、循序漸進， 在課程累積學習成果並習得面對未來挑戰的知識、能力及態度。 這次新北市共9校、80位國中小學生參加，透過溝通協調、 團體合作、腦力激盪及賽事競爭等課程安排，展現對程式設計與AI 機器人高度熱愛及天份。

教育局表示，該活動以虛實整合方式， 由基金會培育師資及提供教學器材， 在今年度學期間週週舉辦線上交流活動， 透過專題實作在不同情境下培養學童的5C關鍵能力， 包含批判思考、溝通、合作、創新、問題解決等。 最終在兼顧防疫措施下於暑假辦理2天1夜實體活動， 更提供偏遠地區學校具弱勢身分學生優先參加， 讓小朋友有展現機器人設計及創作舞台，激發潛能及創意。

基金會董事長李濤表示，透過長期辦理機器人及AI紮根計畫， 以遊戲方式啟動各地偏鄉學子學習興趣與亮點，藉此建立學習信心、 找到自身優勢。自2017年起已幫助超過全臺超過10縣市、2, 000名偏鄉及家境弱勢國中小生， 甚至讓排斥學習的孩子自信快樂找尋知識、翻轉人生。2019年度除 臺中、臺南、屏東已啟動，2021年更加入新北， 透過跨縣市交流互相學習，提升競爭力。

新北市大鵬國小林韋衫同學表示，透過機器人課程不斷嘗試， 不懂就去請教別人， 所以自己能成為班上最快控制機器人走出簡易迷宮，非常有成就感， 而這次活動與來自不同縣市同學共同學習， 自己練習用不同角度思考，收穫不少。 臺中市東華國中劉明弘同學表示，透過機器人課程與同學交流， 讓原本內向不善表達的自己變得較主動、敢開口， 提升問題解決能力。臺南市山上國中戴子茹也說， 機器人課程是為未來鋪路，大開眼界去探索世界，實現自己的夢想。

教育局長張明文表示，全球已逐步邁向AI世代， 資訊能力是未來趨勢，也是提升學生競爭力重要的關鍵能力之一。 新北市透過與基金會合作4年AI紮根計畫， 讓機器人及最新科技教育資源，經由課程落實， 讓孩子依素養學習地圖循序漸進的成長，找到學習成就感。 新北市重視科技教育，從投資環境設備、 競賽辦理與師資培訓等面向紮根，讓校校皆有科技教育資源， 期許孩子用科技改變世界。

透過溝通協調、團體合作、腦力激盪進行AI機器人比賽。(照片來源：新北市教育局提供)

最佳小Hero獎（國小2）：勝利小組。(照片來源：新北市教育局提供)