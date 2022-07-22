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橫跨北、中、南4縣市20校 偏鄉子弟首次AI線上學習新模式

新北攜手關懷台灣文教基金會 舉行第一屆AI小Hero 5C歡樂擂台會

By 台灣英文新聞
2022/07/22 17:14
新北攜手關懷台灣文教基金會 舉行第一屆AI小Hero 5C歡樂擂台會。(照片來源：新北市教育局提供)

新北攜手關懷台灣文教基金會 舉行第一屆AI小Hero 5C歡樂擂台會。(照片來源：新北市教育局提供)

新北市攜手關懷台灣文教基金會昨至今(22)日在薆悅酒店野柳渡假館辦理跨縣市交流活動，包含臺中、臺南及屏東等縣市共20校、200位國中小師生參與AI機器人挑戰賽，驗收年度學習成果。市長侯友宜出席活動頒獎，也與學生及基金會夥伴一同體驗AI小Hero 5C歡樂擂台會，展現齊心推動AI機器人教育決心。

市長侯友宜表示，新北市2019年起投入超過30億更新全市各級學校資訊設備，並設有數量全國第一的26所科技中心，亦全國首創建立STEAM跨域輔導團。更為讓校校有科技資源，每年挹注超過2千萬、開辦500場次以上研習講座，幫助孩子用科技改變世界。

新北市自2021年起與基金會合作創新模式AI紮根計畫，搭配108課綱素養教育、學習履歷及適性揚材，4年的扎根從國小5、6年級興趣培養至國中7、8年級持續加深加廣、循序漸進，在課程累積學習成果並習得面對未來挑戰的知識、能力及態度。這次新北市共9校、80位國中小學生參加，透過溝通協調、團體合作、腦力激盪及賽事競爭等課程安排，展現對程式設計與AI機器人高度熱愛及天份。

教育局表示，該活動以虛實整合方式，由基金會培育師資及提供教學器材，在今年度學期間週週舉辦線上交流活動，透過專題實作在不同情境下培養學童的5C關鍵能力，包含批判思考、溝通、合作、創新、問題解決等。最終在兼顧防疫措施下於暑假辦理2天1夜實體活動，更提供偏遠地區學校具弱勢身分學生優先參加，讓小朋友有展現機器人設計及創作舞台，激發潛能及創意。

基金會董事長李濤表示，透過長期辦理機器人及AI紮根計畫，以遊戲方式啟動各地偏鄉學子學習興趣與亮點，藉此建立學習信心、找到自身優勢。自2017年起已幫助超過全臺超過10縣市、2,000名偏鄉及家境弱勢國中小生，甚至讓排斥學習的孩子自信快樂找尋知識、翻轉人生。2019年度除臺中、臺南、屏東已啟動，2021年更加入新北，透過跨縣市交流互相學習，提升競爭力。

新北市大鵬國小林韋衫同學表示，透過機器人課程不斷嘗試，不懂就去請教別人，所以自己能成為班上最快控制機器人走出簡易迷宮，非常有成就感，而這次活動與來自不同縣市同學共同學習，自己練習用不同角度思考，收穫不少。臺中市東華國中劉明弘同學表示，透過機器人課程與同學交流，讓原本內向不善表達的自己變得較主動、敢開口，提升問題解決能力。臺南市山上國中戴子茹也說，機器人課程是為未來鋪路，大開眼界去探索世界，實現自己的夢想。

教育局長張明文表示，全球已逐步邁向AI世代，資訊能力是未來趨勢，也是提升學生競爭力重要的關鍵能力之一。新北市透過與基金會合作4年AI紮根計畫，讓機器人及最新科技教育資源，經由課程落實，讓孩子依素養學習地圖循序漸進的成長，找到學習成就感。新北市重視科技教育，從投資環境設備、競賽辦理與師資培訓等面向紮根，讓校校皆有科技教育資源，期許孩子用科技改變世界。

橫跨北、中、南4縣市20校 偏鄉子弟首次AI線上學習新模式

透過溝通協調、團體合作、腦力激盪進行AI機器人比賽。(照片來源：新北市教育局提供)

橫跨北、中、南4縣市20校 偏鄉子弟首次AI線上學習新模式

最佳小Hero獎（國小2）：勝利小組。(照片來源：新北市教育局提供)

更新時間 : 2022-07-22 18:08 GMT+08:00

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