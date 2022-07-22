淡水漁人碼頭今起為期二個月 每晚水舞秀上場

新北市漁業處辦理「2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂 系列活動」，今(7/22)晚水舞秀將率先魅力登場， 首次在淡水漁人碼頭的漁港港灣展出動感水舞聲光秀，活動期間自7 月22日起至9月25日止，每日晚上19:00-21:30， 每半小時展演1場，每日6場次3首曲目輪播與水舞搭配演出(每週 換曲目)，將帶給民眾一場聲音、光影、水舞交織的絢麗藝術饗宴! 活動期間週末到活動服務台，還有拍照打卡、填問券送好禮， 每週六、日限量100名。

淡水漁會表示，自2018年夏季起， 在淡水漁人碼頭每年都會舉辦漁港暑期系列活動，每年不斷創新， 一年比一年熱鬧精彩，今年規劃在漁港水域打造水舞聲光秀， 夜間來漁人碼頭欣賞水舞與港區停泊漁船間的交響畫面， 別有一番風味，漁會也特別於活動期間推出相關優惠，包括吻魚鮮醬 優惠(每組特價500元，每日限量10組)、等一個人咖啡淡水店 全品項85折(限現金交易)及手沖掛耳包禮盒特價250元、魚藏 餐廳消費打卡送精緻小菜1份、魚藏文化館DIY體驗消費滿300 元9折優惠。

新北市漁業處表示，今年暑假起淡水漁人碼頭以水作紙、以光為 筆，搭配朗朗上口的輕快動感曲目， 為遊客獻上一場絕妙的水舞視聽盛宴， 當遊客進入漁人碼頭水舞展演區域，無論從任何角度欣賞， 都能感受水舞的視覺震撼，創造身心靈的感動!盛暑夜間漫步淡水漁 人碼頭，欣賞漁港水舞聲光秀及情人橋璀璨光雕秀， 既消暑又使心情開懷，隨著音樂水舞秀的熱情奔放， 讓夜晚的淡水漁人碼頭增添魅力，精彩可期，絕對讓您玩味再三， 快來此邂逅!誠摯邀請您夜間來漁人碼頭共享視聽盛宴， 在後疫情時代，提醒大家防疫不鬆懈仍要做好防疫措施， 戶外觀賞時請配戴好口罩、保持社交安全距離。另在「新北旅客Ne w Taipei Tour」YouTube直播平台也可以看得到淡水漁人碼頭水舞 即時影像!

（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）