淡水漁人碼頭今起為期二個月 每晚水舞秀上場

新北市漁業處辦理「2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂系列活動」，今(7/22)晚水舞秀將率先魅力登場，首次在淡水漁人碼頭的漁港港灣展出動感水舞聲光秀，活動期間自7月22日起至9月25日止，每日晚上19:00-21:30，每半小時展演1場，每日6場次3首曲目輪播與水舞搭配演出(每週換曲目)，將帶給民眾一場聲音、光影、水舞交織的絢麗藝術饗宴!活動期間週末到活動服務台，還有拍照打卡、填問券送好禮，每週六、日限量100名。
淡水漁會表示，自2018年夏季起，在淡水漁人碼頭每年都會舉辦漁港暑期系列活動，每年不斷創新，一年比一年熱鬧精彩，今年規劃在漁港水域打造水舞聲光秀，夜間來漁人碼頭欣賞水舞與港區停泊漁船間的交響畫面，別有一番風味，漁會也特別於活動期間推出相關優惠，包括吻魚鮮醬優惠(每組特價500元，每日限量10組)、等一個人咖啡淡水店全品項85折(限現金交易)及手沖掛耳包禮盒特價250元、魚藏餐廳消費打卡送精緻小菜1份、魚藏文化館DIY體驗消費滿300元9折優惠。
新北市漁業處表示，今年暑假起淡水漁人碼頭以水作紙、以光為筆，搭配朗朗上口的輕快動感曲目，為遊客獻上一場絕妙的水舞視聽盛宴，當遊客進入漁人碼頭水舞展演區域，無論從任何角度欣賞，都能感受水舞的視覺震撼，創造身心靈的感動!盛暑夜間漫步淡水漁人碼頭，欣賞漁港水舞聲光秀及情人橋璀璨光雕秀，既消暑又使心情開懷，隨著音樂水舞秀的熱情奔放，讓夜晚的淡水漁人碼頭增添魅力，精彩可期，絕對讓您玩味再三，快來此邂逅!誠摯邀請您夜間來漁人碼頭共享視聽盛宴，在後疫情時代，提醒大家防疫不鬆懈仍要做好防疫措施，戶外觀賞時請配戴好口罩、保持社交安全距離。另在「新北旅客New Taipei Tour」YouTube直播平台也可以看得到淡水漁人碼頭水舞即時影像!
（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）