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中華電信MOD數位學習課程孩子宅家學習也有好成績

By 台灣英文新聞
2022/07/22 17:03

因疫情影響線上學習需求增加，中華電信MOD學習服務客戶也成長數倍，今年再與好課多、AI學霸與眾多專業補教名師合作，在MOD學習專區推出全新「國中學習」和「國小學習」，邀請知名補教團隊，精心製作高品質不藏私的學習課程，優惠價每月490元起，讓學生居家學習也能成為學霸。

AI學霸王崇旭董事長分享，今年會考放榜多位獲得佳績的同學皆利用AI學霸課程在家學習準備應考。其中，陳同學在疫情延燒下因有了MOD學習專區的輔助，讓他隨時透過MOD上課，安靜地讀書學習，利用教材的對照與說明，很快融會貫通，如願考上心目中的第一志願國立師大附中，更節省了舟車勞頓的時間，有更多時間可以作課外閱讀或運動，助於多元發展。

MOD學習專區推出的「國小學習」和「國中學習」，優惠價最低每月490元起，進入服務僅需輸入訂閱密碼，即可體驗最新課程，此外所有課程皆提供帳號綁定服務，不僅能透過MOD觀看課程影音，綁定後也能在電腦、平板及手機等不同裝置學習，自由選擇有效率的學習方式，成為考前衝刺的最佳利器。

MOD學習專區「國小學習」整合基礎學科知識概念，幫助學生順利銜接國中課程，英語課程中最熱門的課程為英文必備2000單字，利用主題式教學法，將基礎英語字彙一把抓。

「國中學習」的部分，針對熱門度高的國中會考，亦推出全科會考總複習課程，嚴選各大補教名師親授教學，掌握必考重點精準學習，透過MOD隨選隨看的特點，反覆觀看加強；記憶，教學影片運用最新3D動畫拍攝，讓學生更能清楚理解地形、氣候、及各類實驗相關內容，精確掌握解題關鍵，提升學習效果。

更新時間 : 2022-07-22 18:07 GMT+08:00

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