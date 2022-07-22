中華電信MOD數位學習課程孩子宅家學習也有好成績

因疫情影響線上學習需求增加， 中華電信MOD學習服務客戶也成長數倍，今年再與好課多、 AI學霸與眾多專業補教名師合作，在MOD學習專區推出全新「 國中學習」和「國小學習」，邀請知名補教團隊， 精心製作高品質不藏私的學習課程，優惠價每月490元起， 讓學生居家學習也能成為學霸。

AI學霸王崇旭董事長分享， 今年會考放榜多位獲得佳績的同學皆利用AI學霸課程在家學習準備 應考。其中，陳同學在疫情延燒下因有了MOD學習專區的輔助， 讓他隨時透過MOD上課，安靜地讀書學習， 利用教材的對照與說明，很快融會貫通， 如願考上心目中的第一志願國立師大附中， 更節省了舟車勞頓的時間，有更多時間可以作課外閱讀或運動， 助於多元發展。

MOD學習專區推出的「國小學習」和「國中學習」， 優惠價最低每月490元起，進入服務僅需輸入訂閱密碼， 即可體驗最新課程，此外所有課程皆提供帳號綁定服務， 不僅能透過MOD觀看課程影音，綁定後也能在電腦、 平板及手機等不同裝置學習，自由選擇有效率的學習方式， 成為考前衝刺的最佳利器。

MOD學習專區「國小學習」整合基礎學科知識概念， 幫助學生順利銜接國中課程， 英語課程中最熱門的課程為英文必備2000單字， 利用主題式教學法，將基礎英語字彙一把抓。

「國中學習」的部分，針對熱門度高的國中會考， 亦推出全科會考總複習課程，嚴選各大補教名師親授教學， 掌握必考重點精準學習，透過MOD隨選隨看的特點， 反覆觀看加強；記憶，教學影片運用最新3D動畫拍攝， 讓學生更能清楚理解地形、氣候、及各類實驗相關內容， 精確掌握解題關鍵，提升學習效果。