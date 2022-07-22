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臺灣土地銀行深耕公平待客　連續四年榮獲金管會評核佳績

By 台灣英文新聞
2022/07/22 17:01
照片由土地銀行提供

照片由土地銀行提供

金管會自2019年開始實施金融服務業公平待客原則評核機制，今(2022)年賡續辦理35家銀行業之評核結果已經公布，土地銀行再次榮獲排名前25%，為前9大評比績優銀行之一，並連續四年列入金管會榮譽排行榜，顯示土地銀行透過董事會積極推動之公平待客已內化成企業核心文化，長期深耕公平待客成果備受肯定。

土地銀行為形塑公平待客企業文化，由董事會及高階管理層督導，透過各業務管理單位推動公平待客原則相關措施，並以內部控制三道防線建立監控制衡機制，將公平待客價值觀深植全體同仁，以具體落實保護金融消費者。

在組織架構上，土地銀行繼108年設置「客戶關懷委員會」，由高階管理層親自督導及統合協調跨部處共同推動客戶權益相關事宜，更以多元客訴管道讓民眾表達意見及申訴陳情，並設置客訴案件警示機制，就達警示情形予以檢討分析及提出因應措施，增進對金融消費者之保護；2021年4月進而成立「永續發展委員會」，其下特別設置客戶權益小組，職掌客戶權益保障、客戶資料保護、公平待客、服務品質、數位金融等，以更廣泛面向深切落實公平待客相關事宜。

土地銀行為提升金融服務之普及性及便利性，除推出友善金融服務措施，建構無障礙網站及無障礙服務之營業環境，協助弱勢金融消費者取得金融服務，亦順應金融數位化潮流及消費者行為模式的改變，推動數位金融創新，提供多元金融商品、行動支付及線上申貸投保等服務，以增進顧客體驗並提高服務可及性。

另為落實普惠金融，土地銀行針對不同族群需求規劃商品，如「樂活養老貸款」、「青年安心成家貸款」、普惠保險及高齡者及身心障礙者安養信託等公益信託，每年並配合勞工保險局受理勞保紓困貸款，給予經濟弱勢及高齡者完善的生活及財產保障；近年因應新型冠狀病毒疫情，更配合政策推出各項紓困措施及振興專案，協助受衝擊客戶度過難關。

土地銀行未來仍將持續提供優質金融服務，致力於增進金融消費者權益之保護，並落實公平待客原則於各個層面，以提升客戶信賴，營造銀行與客戶共同成長、共創雙贏的夥伴關係。

更新時間 : 2022-07-22 18:07 GMT+08:00

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