台漫翻滾吧！美國聖地牙哥大型動漫展　台灣館鵝肉麵及木可柯搞笑登場

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)美國大型動漫盛會「聖地牙哥國際漫畫展」台灣館展出人氣圖文創作者鵝肉麵及漫畫家木可柯創作，

2022年「聖地牙哥國際漫畫展」自即日起至7月24日於聖地牙哥會展中心登場，台灣館以「翻滾吧！台漫」為主題，邀請人氣圖文創作者鵝肉麵及漫畫家木可柯擔任駐攤藝術家，文化部駐洛杉磯台灣書院亦攜手文化內容策進院推介「Taiwan Comic City」主題網站，呈現14家出版社、33部台灣漫畫作品及10部有聲漫畫短片。

鵝肉麵於2021年出版圖文創作集《Crispy Fried ABC鹽酥英語：讓你的英語能力四分五裂》，曾登上金石堂、博客來銷售排行第一，擅長以無俚頭敘事法，將日常瑣事創作成生動有趣的故事，YouTube頻道擁有20萬訂閱。本次獲邀參加官方講座，將分享圖文創作及頻道經營的秘訣。

漫畫家木可柯曾獲多個獎項，包括CCC原創漫畫暨劇本創作競賽頁漫組評審特別賞、巴哈姆特ACG創作大賽漫畫組銀賞、青文無限誌原創漫畫大賞入圍等。近期獲選為2022-2023年法國安古蘭國際漫畫暨影像城駐村藝術家，也曾與雷丘律師合作多部短篇漫畫。

文化部駐洛杉磯台灣書院表示，歷經兩年疫情影響，「聖地牙哥國際漫畫展」今年再度恢復實體辦理，觀展人潮及參展盛況備受各界期待。台灣館在活動期間將舉辦漫畫家駐點簽名及多項抽獎活動，詳情請前往駐洛杉磯台灣書院官網及臉書查詢。

2022聖地牙哥國際漫畫展台灣館攤位資訊

地點：美國聖地牙哥會展中心（111 W Harbor Dr., San Diego, CA 92101）

攤位號碼：5524

展覽期間：即日起至7月24日

《2022聖地牙哥國際漫畫展─翻滾吧！臺漫》