塗鴉、威士忌、辦桌！台北松菸超過50場活動嗨玩情人節父親節中秋節　大啖阿霞飯店經典手路菜、超潮歌單聽起來！

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)松山文創園區（松菸）自即日起至9月11日，每周五六日延長營運至晚間10時，打造「2022夏日松一下-夏喂咦！? Summer Festival」，是情人節及父親節的好去處。

松菸系列活動包含辦桌、市集、演唱會等，爸爸共享節慶大餐，《新台式食戲酒宴》小伴桌集結台灣三大創意團隊，攜手推出每年僅營業三個月的限定沈浸式伴桌體驗，搭配看戲的「演出場」已全數完售，美味場現正預定中。

此次菜色特別邀請82年台南名店「阿霞飯店」推出傳承超過一甲子的8道經典手路菜，包括台南在地虱目魚脆餅、烏金醬海鮮沙拉、古早味招牌拼盤、蟹肉手剝蝦羹、招牌紅蟳米糕 、鱔魚風味炒鮮菇、鹹蛋四寶湯以及ASHA招牌甜湯，壽星還能品嘗壽桃塔，及知名法式甜點和父親節限定菜色。

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阿霞飯店招牌紅蟳米糕完整上桌(圖/《新台式食戲酒宴》小伴桌：初見)



(圖/《新台式食戲酒宴》小伴桌：初見)

椰林大道的主題市集「出外人 x 夜間招待所」特色美食和主題活動每周末下午三點登場！「出外人」與最潮音樂社交APP「歡歌」聯名推出「出外人 x 歡歌弄潮兒」主題周，喜歡唱歌的朋友可和本週大來賓「icyball 冰球樂團」K歌，能於現場體驗兩大主題攤位「前奏歌王」與「潮鬧der」轉盤活動，組隊參加還有機會獲得限量贈品。

「出外人」攜手「三隻猴子三重麥芽威士忌」於7月30日晚間推出 「Silent Disco 寂靜狂歡派對」，精選來自斯貝賽區3家單一麥芽威士忌酒廠，充滿性格與灑脫的形象，兩大主題歌單－「猴」北北情話多說一點為90年代經典台劇霸榜歌單，及「Dance MONKEY in da house！」收錄最新潮流輕電音。



三隻猴子強調不拘泥傳統喝法，不管是純飲、搭配汽水或果汁調製，都是歡樂聚會的最佳助攻！(圖/出外人)



園區與塗鴉俱樂部的7位藝術家合作，在製菸工廠裡現地創作5幅大型作品(圖/松菸)

此外，光雕包含胡縉祥與蔡秉樺《重光陣列》，以連續幾何結構為發想，外觀利用15個LED矩形組合成極簡流線造型，每5分鐘循環播放；楓香大道的《植光．花》由蔡宜婷打造，象徵希望微光的花朵植入大地，種下生態與人文共融的美好未來意象。

塗鴉藝術首次進駐製菸工廠，BLACKZAO、COLASA、DISK、DZUSONE、MR.OGAY、REACH、SONG7位藝術家，現地創作5幅大型作品；8月則有超荒謬超有趣的精彩人生故事「曾咖波荒謬事」及青春搖滾神團「荷爾蒙少年Hormone Boys」，超過50檔精彩免費演出。

太多活動不知道怎麼玩？松菸推薦2天1夜及3天2夜的玩法，並和雄獅旅遊合作推出夏日旅遊獨家限定套票。

2022夏日松一下 -夏喂咦！? Summer Festival

日期：022/06/24-09/11 每週五、六、日 12:00 -22:00

地點&資訊：https://reurl.cc/ZA8kDV

《新台式食戲酒宴》小伴桌：初見

沈浸體驗|四人一桌．額滿為止​

日期：2022/07/01起，11:30-21:00

地點：機器修理廠

訂席：http://www.thepearson.com.tw/bandoh

出外人x夜間招待所 風格主題活動（音樂x美食x電影x Disco）

日期：即日起- 9/11，每週五、六、日

地點：巴洛克花園/椰林大道

臉書：https://www.facebook.com/notathome.mt/

夏日導遊熊寶快閃松菸見面會

日期：即日起-7/31每周六、日

地點：松山文創園區松菸口(二號倉庫對面）

時間：14:00~15:00、16:00~17:00、19:00~20:00(週日只有前兩個時段)

活動資訊：https://reurl.cc/9GdGO8

療癒體驗課程

售票連結：https://reurl.cc/6ZMQAr