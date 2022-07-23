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「非常律師禹英禑」收視持續創新高 CNN：有望成為第二個「魷魚遊戲」

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/23 12:51
「非常律師禹英禑」收視持續創新高（圖／截自IG @netflixkr）

「非常律師禹英禑」收視持續創新高（圖／截自IG @netflixkr）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據南韓國民日報報導，南韓電視台ENA戲劇「非常律師禹英禑」為近期Netflix最熱播戲劇之一，劇情講述有自閉症的天才女律師禹英禑，是如何以自己的方式為每位委託者打官司，收視每周持續創新高。

21日韓國尼爾森收視調查結果，第一集播出時收視率僅有0.948%，而第七集收視率為11.7%，和第一集相比大幅成長了12倍。ENA原為南韓知名度較低的電視台頻道，托禹英禑的福，6月底首播至今，ENA名氣大增，製作公司Astory股價也已飆漲了74%。

順著「非常律師禹英禑」的熱潮，ENA節目表除了兩三個其他的節目，其餘皆在播放此戲劇。然而，重播的收視率也穩定維持在2%。

據Netflix統計，「非常律師禹英禑」於非英語戲劇排行中，7/4~7/17持續佔據第一名，7/4~7/10總收視時間為2,395萬小時，7/11~7/17則上升至4,558萬，僅一週的時間內大幅上漲了90%。

CNN 20日報導，近年美國與加拿大等國家Netflix使用者下降，Netflix期待能進攻亞洲市場，而這部韓劇的盛行，對於期待亞洲市場的Netflix是個好兆頭，禹英禑的熱潮已從韓國延燒至全世界，更指出「非常律師禹英禑」可望成為第二個「魷魚遊戲」。
韓劇
非常律師禹英禑
netflix

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更新時間 : 2022-07-23 13:54 GMT+08:00

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