雙喜臨門！桃園臺灣客家茶文化館榮獲　澳洲墨爾本設計大獎及美國繆思設計獎肯定　

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）繼獲得2022美國繆思設計大獎(Muse Design Awards)銀獎後，桃園「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程」以其獨特創新的空間設計融入茶道精神，榮獲此屆澳洲墨爾本設計大獎(Melbourne Design Award)之景觀設計類-銀獎殊榮，桃園市政府新工處表示，此等榮耀是對設計及施工團隊莫大的鼓舞和激勵，代表桃園的建築美學被世界看見。

桃園市府新工處指出，「臺灣客家茶文化館」是一座以茶園為主題的藝術文化館，總經費為新台幣6.35億元，為地下1層、地上2層的地景型建築，室內空間規劃以茶道精神融入空間氛圍，分別為茶餐廳、茶廊及展廳等三大部分，透過典藏展覽讓各界認識客家茶文化的豐富面貌，塑造客家獨特的茶文化發展中心，園區內規劃遊園景觀步道，提供不同體驗的休憩場所、設置131席汽車及42席機車停放空間，順著茶園茶山脈絡而走，可在漫步過程中接近自然，茶園和建築的交織與對話，未來不僅成為國人熱門的旅遊景點，同時也將是重要的客家文化新地標。

臺灣客家茶文化館位於龍潭銅鑼圈地區，以地景、產業、文藝復興等角色介入，以大面積的茶園地景為主體，館舍順應山坡建造，座落於茶園中，設計理念以茶園結合地域建築，利用在地建築素材，如磚、土壤及卵石等材料，展現客家建築風格具體軌跡，此外，天光大廳天井的橢圓結構量體及特殊造型，塑造建築物美感與質感，更充分展現客家族群世代努力順應天命的傳統精神，映現臺灣茶文化的精髓、傳遞客家人文內涵及特色，串聯區域周邊的茶園、茶廠與遊樂園區、人文特色及環境，期能促進當地客家文化及茶文化相關的觀光產業。

桃園市政府表示，臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程於2021年12月底竣工，後續將點交由市府客家事務局進行管理營運。

桃園市政府提到，澳洲墨爾本設計獎與美國繆思設計獎都是歷史悠久及具高代表性的設計類國際獎項，以表彰各領域的優質設計，激勵世界各地的設計師，持續發展更卓越的美感、優秀的效率、更創新的功能。臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程能獲此獎殊榮，代表國際肯定桃園城市的再造及努力，證明桃園市政府及施工團隊對公共建設的積極與努力，使建設及設計美學展現於國際舞台，讓世界看見台灣看見桃園。

臺灣客家茶文化館。（照片由桃園市政府新建工程處提供）