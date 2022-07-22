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傳染力更強的來了！台灣首見Omicron BA.2.75　個案7月中自印度返國

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/22 15:10
台灣境外移入檢驗出首例 Omicron亞型變異株BA.2.75境外移入確定病例。(圖/pixabay)

台灣境外移入檢驗出首例 Omicron亞型變異株BA.2.75境外移入確定病例。(圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(22)日公布，我國境外移入檢驗出1例 Omicron亞型變異株BA.2.75境外移入確定病例，該病例7月10日自印度返台，為北部30多歲本國籍男性，目前已無不適，並已解隔離。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案已接種3劑疫苗，今年7月10日自印度與1名家人及1名友人一同入境，持有搭機前2日內PCR陰性報告，並採居家檢疫。隔日3人的機場採檢結果均為陽性(3人CT值均為20)，後續於原住所進行居家照護。

其中個案於7月10日曾出現發燒、頭暈及咳嗽等症狀，經視訊診療確診，目前已無不適；其家人與友人亦於同日出現發燒等症狀。3人目前均已解除隔離，因隔離期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

羅一鈞說，7月21日３人定序結果出爐，個案為Omicron BA.2.75，同行家人、友人定序結果則為Omicron BA.4，顯見印度有多種變異株同時流行。

指揮中心指出，BA.2.75變異株最早於今年5月發現，已於印度快速傳播並成為該國主流株，目前全球已有英國、德國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、印尼、泰國等至少15國報告病例，惟因多國檢測量下降，實際傳播情形可能低估。WHO表示尚須研究證實 BA.2.75傳染力及致重症機率，因病毒突變處可能影響其抗原特性，須密切關注對疫情影響。
Omicron BA.2.75

更新時間 : 2022-07-22 16:23 GMT+08:00

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