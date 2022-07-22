【林智堅論文抄襲爭議】藍委林奕華爆料:公文證明未獲授權使用資料　竹科管理局應提告　

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨立委林奕華昨(21日) 晚間指出，竹科管理局公文證明，林智堅未取得授權也沒有申請使用資料；林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞回應，碩論口試在先，亦無須向科管局申請使用，請國民黨停止每天反覆的抹黑及施壓。

立委林奕華晚間在臉書貼文說，根據新竹科學園區管理局的公文回函指出，「經查本局未有賀力行教授等人向本局申請使用委託資料之申請書與授權書」，此證明根本沒有授權林智堅使用。

林智堅競選辦公室回應: 停止抹黑

對此，林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞晚間回應，林智堅台大和中華大學論文，都是在教授們指導下寫作完成，老師們也在第一時間公開聲明兩篇碩論沒有問題。

黃韋鈞表示，中華大學的碩士論文是林智堅參與執行的委託研究案，碩論和科管局非正式發表的結案報告相同，符合學界常態及慣例；而且，林智堅的碩論口試在先、亦無須向科管局申請使用。請國民黨不要自己當法官，並停止每天反覆的抹黑及施壓。

此外，竹科管理局副局長陳淑珠晚間表示，管理局函請中華大學就其是否依合約書規定辦理，提出詳細說明，目前尚未接獲中華大學回覆。

林奕華臉書PO文全文如下:

#竹科管理局公文大公開 #證明根本沒有授權林智堅使用 民進黨還要繼續護航抄跑達人？



#前新竹市長_民進黨桃園市長候選人林智堅，就讀中華大學科管所及台大國發所時撰寫的論文都涉嫌抄襲

甚至中華大學的論文還有侵權嫌疑

日前國政基金會邀請台大心理系名譽教授黃光國進行對談，由於林智堅在台大的指導教授、現任國安局長陳明通曾是黃光國的學生，黃光國也直言「陳明通的表現讓自己覺得很丟臉」！



#然而面對林智堅論文風波，竹科管理局不敢對林智堅提告，僅表示會請中華大學提出說明。雖然說，林智堅過去還曾一度堅稱自己是委託案的共同參與者，但根據合約，沒有竹科的同意書，即便共同參與者，也不能使用委託研究案的相關資料。竹科的公文及合約書，都說明了林智堅沒有版權，也沒有申請使用該份資料。除了抄襲、竊取，更是洩密！

#如今台大雖已啟動調查程序，但也需兩個月才能完成調查。民進黨全黨上下對林智堅更是力挺到底！相較於前教育部長蔣偉寧當年因為指導的學生涉及偽造審文、遭國際期刊撤銷論文案，還因此宣布請辭教育部長，反觀民進黨為了年底勝選罔顧學術倫理，根本是「無恥近乎神勇」！



#奕華呼籲竹科管理局應對林智堅提告，維護自身權益，中華大學也應盡快提出說明；台大針對抄襲部分也應加快調查腳步，盡快讓真相大白！