Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

【林智堅論文抄襲爭議】藍委林奕華爆料:公文證明未獲授權使用資料　竹科管理局應提告　

➤立委林奕華21日晚間在臉書PO文指出: 竹科的公文及合約書，都說明了林智堅沒有版權，也沒有申請使用該份資料。除了抄襲、竊取，更是洩密！➤她指出, 民進黨全黨上下對林智堅力挺到底！相較於前教育部長蔣偉寧當年因為指導的學生涉及偽造審文、遭國際期刊撤銷論文案，還因此宣布請辭教育部長，反觀民進黨為了年底勝選罔顧學術倫理，根本是「無恥近乎神勇」！

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/22 15:00
圖/立委林奕華臉書

圖/立委林奕華臉書

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨立委林奕華昨(21日) 晚間指出，竹科管理局公文證明，林智堅未取得授權也沒有申請使用資料；林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞回應，碩論口試在先，亦無須向科管局申請使用，請國民黨停止每天反覆的抹黑及施壓。

立委林奕華晚間在臉書貼文說，根據新竹科學園區管理局的公文回函指出，「經查本局未有賀力行教授等人向本局申請使用委託資料之申請書與授權書」，證明根本沒有授權林智堅使用。

林智堅競選辦公室回應: 停止抹黑

對此，林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞晚間回應，林智堅台大和中華大學論文，都是在教授們指導下寫作完成，老師們也在第一時間公開聲明兩篇碩論沒有問題。

黃韋鈞表示，中華大學的碩士論文是林智堅參與執行的委託研究案，碩論和科管局非正式發表的結案報告相同，符合學界常態及慣例；而且，林智堅的碩論口試在先、亦無須向科管局申請使用。請國民黨不要自己當法官，並停止每天反覆的抹黑及施壓。

此外，竹科管理局副局長陳淑珠晚間表示，管理局函請中華大學就其是否依合約書規定辦理，提出詳細說明，目前尚未接獲中華大學回覆。

林奕華臉書PO文全文如下:

#竹科管理局公文大公開 #證明根本沒有授權林智堅使用　民進黨還要繼續護航抄跑達人？

#前新竹市長_民進黨桃園市長候選人林智堅就讀中華大學科管所及台大國發所時撰寫的論文都涉嫌抄襲

甚至中華大學的論文還有侵權嫌疑

日前國政基金會邀請台大心理系名譽教授黃光國進行對談，由於林智堅在台大的指導教授、現任國安局長陳明通曾是黃光國的學生，黃光國也直言「陳明通的表現讓自己覺得很丟臉」！

#然而面對林智堅論文風波竹科管理局不敢對林智堅提告，僅表示會請中華大學提出說明。雖然說，林智堅過去還曾一度堅稱自己是委託案的共同參與者，但根據合約，沒有竹科的同意書，即便共同參與者，也不能使用委託研究案的相關資料。竹科的公文及合約書，都說明了林智堅沒有版權，也沒有申請使用該份資料。除了抄襲、竊取，更是洩密！

#如今台大雖已啟動調查程序，但也需兩個月才能完成調查。民進黨全黨上下對林智堅更是力挺到底！相較於前教育部長蔣偉寧當年因為指導的學生涉及偽造審文、遭國際期刊撤銷論文案，還因此宣布請辭教育部長，反觀民進黨為了年底勝選罔顧學術倫理，根本是「無恥近乎神勇」！

#奕華呼籲竹科管理局應對林智堅提告，維護自身權益，中華大學也應盡快提出說明；台大針對抄襲部分也應加快調查腳步，盡快讓真相大白！
林奕華
立委
林智堅
論文
抄襲
竹科管理局
未授權
提告
中華大學

相關新聞

【桃園市長選戰】林智堅抄襲爭議: 讓台大用程序來驗證清白　 張善政秀論文：政治人物重誠信
【桃園市長選戰】林智堅抄襲爭議: 讓台大用程序來驗證清白　 張善政秀論文：政治人物重誠信
2022/07/21 13:55
最新民調: 台灣藍綠6都市長參選人•侯友宜最受欣賞、陳其邁居次　林智堅「論文門」影響待觀察
最新民調: 台灣藍綠6都市長參選人•侯友宜最受欣賞、陳其邁居次　林智堅「論文門」影響待觀察
2022/07/20 12:23
爆出抄襲風波 南韓歌手柳熙烈交出13年節目主持棒
爆出抄襲風波 南韓歌手柳熙烈交出13年節目主持棒
2022/07/19 13:00
【2022台北市長選舉】民進黨參選人陳時中團隊已漸成形　蔣萬安：時間到就會公布人選
【2022台北市長選舉】民進黨參選人陳時中團隊已漸成形　蔣萬安：時間到就會公布人選
2022/07/16 12:16
林智堅任研究助理參與竹科案 藍營曝申請書：違反利益衝突迴避法
林智堅任研究助理參與竹科案 藍營曝申請書：違反利益衝突迴避法
2022/07/15 11:42

更新時間 : 2022-07-22 16:22 GMT+08:00

最受歡迎

台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
新北市6個月大到5歲莫德納疫苗來囉　7/14起預約、7/21開打
新北市6個月大到5歲莫德納疫苗來囉　7/14起預約、7/21開打
【苗栗坤輿掩埋場爭議】環評未過、地磅站違法、縣政府護航試營運？ 時力：國民黨撐腰 洪申翰：親上一線阻擋
【苗栗坤輿掩埋場爭議】環評未過、地磅站違法、縣政府護航試營運？ 時力：國民黨撐腰 洪申翰：親上一線阻擋
台北市副市長蔡炳坤中風昏迷第9天　幕僚：病況持續進步中
台北市副市長蔡炳坤中風昏迷第9天　幕僚：病況持續進步中
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
台北市「熊好券2.0」來囉！七大振興方案一次看　數位支付享10%回饋
台北市「熊好券2.0」來囉！七大振興方案一次看　數位支付享10%回饋
7/19起口罩令鬆綁　騎機車、腳踏車、戶外工作者免戴
7/19起口罩令鬆綁　騎機車、腳踏車、戶外工作者免戴
幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
【更新】統一集團買台灣家樂福定案! 19日深夜重訊記者會證實斥資290億元取得60%股權
【更新】統一集團買台灣家樂福定案! 19日深夜重訊記者會證實斥資290億元取得60%股權
〈時評〉中國「老鼠會經濟」的窮途末路近了嗎？
〈時評〉中國「老鼠會經濟」的窮途末路近了嗎？