台灣男星林志穎自撞分隔島送醫　還原特斯拉起火驚悚瞬間

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導)台灣男星林志穎今(22)日駕車自撞分隔島，車子瞬間起火燃燒，與兒子被送往長庚醫院，均無生命危險。

綜合媒體報導，林志穎自駕Tesla行經桃園市蘆竹區中正北路一帶，不慎自撞分隔島車輛當場起火瞬間猛烈燃燒，車內還有林志穎6歲大的兒子，兩人一度卡在車內，所幸被現場民眾即時拉出。

目擊民眾表示，林志穎手臂好像有脫臼，滿臉腫起、血肉模糊，目前被送往長庚醫院。

是發現廠的工人表示，當下聽到「碰」的撞擊聲，大約過了1分鐘就親睹車輛起火，同事連忙向前救火，自己則是趕快打開車門把人拉出來，「小孩子在後面。先把小孩子拉出來以後，至於駕駛就是把他硬拉出來。」

該名民眾表示，打開車門後看到林志穎腳卡在車內，臉、肩膀以及腳的地方有受傷，叫了對方卻沒有回應，「人還沒拉出來外面的引擎就開始在爆了啦，有聽到另外的爆炸聲，火勢也開始大了。」將林志穎拉出後，不到5秒火勢就開始蔓延至駕駛座，隨後又傳出爆炸聲響發生好幾次巨響。

警方及桃園市政府消防局表示，林志穎不明原因自撞分隔島後，整台車起火燃燒，救護人員到場時，林志穎未受困，初步了解兩人傷勢無生命危險。

不具名醫師透露，林志穎目前清醒，沒有立即生命危險，但顏面骨折、肩膀的肱骨粉碎性骨折，還有輕微的腦受傷，目前需要先觀察，等待狀況穩定下來後才會進行肩膀、顏面手術。

林志穎經紀人謝謝各界關心，父子目前在醫院觀察，家人已在前往醫院的路上。