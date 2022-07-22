7/22台灣本土+23813　死亡+86　4歲童確診併腦炎5天亡

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增24,093例COVID-19確定病例，分別為23,813例本土個案及280例境外移入；另確診個案中新增86例死亡，年齡最小的個案為4歲女童，因引發急性腦炎過世。



指揮中心表示，今日新增之23,813例本土病例，10,767例男性，13,034例女性，12例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布六都最多，依序為新北市(4,140例)，臺中市(2,846例)，桃園市(2,562例)，高雄市(2,513例)，臺北市(2,352例)，臺南市(1,877例)。



指揮中心指出，今日新增86例本土病例死亡個案，為45例男性、41例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、83例具慢性病史、62例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月20日至7月20日，死亡日期介於5月17日至7月19日。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日死亡個案中最年輕個案為4歲女童，於此次住院治療發現有代謝性疾病，沒有接種過疫苗。7月15日出現發燒、喉嚨痛症狀，經過診所快篩陽確診，7月16日出現食慾、活力下降、嗜睡。

7月17日至急診就醫，醫師研判為腦膜炎收治住院，院方給予女童類固醇、瑞德西韋、降腦壓藥治療，同日因嘔吐、呼吸費力、胸凹，有插管使用呼吸器，住院過程中突發癲癇重症及神經性休克，給予抗癲癇藥物、升壓劑等藥物，但病況惡化，於7月19日急救無效而死亡，死因為新冠病毒感染併發急性腦炎。

今另增1例兒童中重症MIS-C個案，3歲男童本身無慢性病史，5月14日確診，7月14日起全身皮疹，以及出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、紅眼症狀，7月16日至急診，醫師懷疑為MIS-C而收治住院，7月21日從加護病房轉至一般病房，目前病況穩定。

目前統計，國內12歲以下兒童重症累計110例，包括46例MIS-C、24例腦炎、19名肺炎（含細支氣管炎）、3名敗血症、8例哮吼、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡，1例心肌炎。個案中有24人死亡，包括8例腦炎、4人肺炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼、1例心肌炎及6例到院前死亡。





指揮中心說明，今日新增280例境外移入個案中，為141例男性、139例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自法國(9例)、美國及英國(各6例)、新加坡及越南(各4例)、菲律賓(3例)、荷蘭及馬來西亞(各2例)、澳大利亞、中國、日本、加拿大、韓國、瑞士、阿拉伯聯合大公國、印尼、泰國、柬埔寨及德國(各1例)移入，另233例感染國家調查中。入境日期介於今年6月25日至7月21日。



指揮中心統計，截至目前國內累計4,386,289例確診，分別為17,935例境外移入，4,368,300例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8,478例COVID-19死亡病例，其中8,463例本土，另15例為境外移入。