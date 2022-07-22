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台灣古都迎七夕！老派約會三部曲開跑　南市府推23條約會遊程、逾60處景點

台南市長：在七夕情人節前夕，為了促成更多美好姻緣，串連7間月老廟，更特別的是台南月老廟還有各別「分工」，從防小人、牽紅線、協助感情維繫等各面向，全方位守護天下有情人

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/22 14:14
照片由台南市政府提供

照片由台南市政府提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為迎接七夕，台南市政府文化局推出為期3週的七夕嘉年華「老派約會三部曲－愛的儀式感」，串連7座月老廟、12間飯店、23條專屬約會遊程超過60處景點，並提供多達千份限量紀念品，還可抽台灣高鐵乘車票券，活動自7月23日開跑。

台南市長黃偉哲表示，在七夕情人節前夕，為了促成更多美好姻緣，串連7間月老廟，更特別的是台南月老廟還有各別「分工」，從防小人、牽紅線、協助感情維繫等各面向，全方位守護天下有情人，讓台南月老成為七夕感情加溫的「神助攻」。另外農曆七月同時也是鬼月，有當紅的南美館「亞洲的地獄與幽魂」特展，更有許多宮廟可以來拜拜媽祖、王爺、關公，祈得平安順利的農曆七月，民可除可探求好姻緣，也可探訪好的文化與古蹟。

黃偉哲也向台灣高鐵公司道謝此次的合作，更與旅宿、旅遊業者合作推出優惠活動，希望今夏有更多好朋友來台南，無論是一日遊、二日遊，甚至是慢活的一周遊，都是很棒的體驗。

台南市政府補充，2022台南七夕嘉年華「老派約會三部曲－愛的儀式感」，自7月23日起正式開跑，位於愛國婦人館2樓的【愛的算命Bar】互動體驗展，讓大家認識人生歷程中5種關於愛的傳統儀式；【愛的八字】台南儀式之旅以穿梭台南7座月老廟為遊程主題，搭配台南特色景點與在地店家限定優惠，有月老神助攻讓你七夕脫單。

【來點愛情BAR】七夕限定早餐吧，邀請超人氣店家戎館、鹿耳晚晚早餐、Kadoya喫茶+店、PEKO PEKO、博仁堂，輪番限定開賣；今年更首度與5間台南微醺店家－鯤島╳Soshow餐酒館、籠裏Bar Lonely、沃隼釀造、民生西藥房、The Sober Foodie食上主義餐酒館聯名，只要在前述7座月老廟完成指定任務，即可換取【No Friends Today】微醺店家聯名活動限量卡。每年廣受好評的【老派約會日】主題活動，也將於8月6日在台南西竹圍之丘文創園區浪漫登場，帶來音樂表演、活動與市集，充分感受老派浪漫氛圍。

台南市文化局與台灣高鐵攜手聯合企劃「搭高鐵台南過七夕」，與台南12家精選飯店及5家旅遊平台合作推出飯店聯票、國旅聯票活動，享加購高鐵全台最低的65折起優惠。此外，於台南七夕嘉年華活動期間，完成指定行動更可享「高鐵乘車券抽獎」活動。

台灣古都迎七夕！老派約會三部曲開跑　南市府推23條約會遊程、逾60處景點

照片由台南市政府提供
台南市政府
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月老廟
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