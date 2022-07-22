美國研究：確診COVID-19 將增加年長者感染帶狀皰疹風險

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）根據最新美國研究發現，病患在確診新冠肺炎 （COVID-19）的6個月後，相較未確診的病患，感染帶狀皰疹的風險高出15%；尤其若在罹患新冠肺炎期間入院治療者，感染機率更高！

該研究由GSK團隊發表於美國感染病醫學會 （Infectious Diseases Society of America, IDSA）之 「Open Forum Infectious Diseases」。

研究數據來自 2020 年 3 月至 2021 年 2 月間研究近 200 萬名美國病患資料後，發現曾罹患新冠肺炎的50 歲以上的美國病患，與未染疫者相比，感染帶狀皰疹的風險高出15%；若曾於感染新冠肺炎期間入院治療者，則高出 21%。直至確診新冠肺炎的6個月後，感染帶狀皰疹的風險將持續增高。

該研究透過美國兩大資料庫的資料，並且使用不同已知的帶狀皰疹風險因子將病患以是否確診新冠肺炎配對；並將曾施打新冠肺炎或是帶狀皰疹疫苗的病患資料先行排除。

GSK 美國醫藥事務副總裁Temi Folaranmi表示，醫療專業人員理解這個潛在增加的風險非常重要！如此一來，當病患在罹患新冠肺炎後發展出帶狀皰疹症狀時，才能及早確診並接受治療。

此外，年長人口對於新冠肺炎和帶狀皰疹此類疫苗可預防之疾病承受較大風險，研究結果也彰顯預防措施的重要，例如疫苗接種，才能維護他們的健康和生活福祉。」

幾乎所有 50 歲以上人口 體內攜帶引發帶狀皰疹病毒

「帶狀皰疹」又俗稱「皮蛇」，由同樣會引發水痘的「水痘-帶狀疱疹病毒（varicella-zoster virus，VZV）」所引發。此種病毒在初次感染後便會潛伏於體內，幾乎所有超過50歲的成年人體內，皆帶有能導致帶狀皰疹的病毒。因年齡增長而自然導致的免疫系統能力下降，將使病毒更有可能再次活化。

尤其免疫系統受損或免疫系統無法正常運作者，感染帶狀皰疹的風險也會因此增加。帶狀皰疹通常會在臉或身體的某一側產生具疼痛感的皮疹。許多帶狀皰疹的患者，會因此產生導致灼熱感的激烈疼痛，而影響日常生活作息數日到數周不等。本研究作者也指出，COVID-19 可能透過干擾免疫細胞而激發水痘帶狀疱疹病毒（VZV），促使帶狀皰疹的產生。不過，上述假設有待更多研究查證。