〈時評〉不要對枯死盆栽繼續澆水

香港「一國兩制」已經名存實亡。像一棵已經枯死的盆栽，卻有人還繼續在澆水，喬治歐威爾小說「1984」的荒謬情節，正在香港發生。把被奴役當成「自由」；將戰爭視為「和平」；更甚至誤解無知就是「力量」。

香港前特首梁振英接受BBC專訪時被挑戰，「一國兩制」政策並沒有在香港很好的被運用，甚至違背了答應英國「要給香港一定程度的自由」時，他表示，「『一國兩制』不是人民的決定，而是政府給予的高度自治權」。答非所問，自相矛盾，不知所云，淪為笑柄。

主持人追問他，鑒於在香港看到的「一國兩制」挑戰，是否還認為在台灣也能運行的很好？梁振英則說，台灣應該看看「一國兩制」在香港實踐的「有多麼成功」，他強調，「香港現在比當時英國統治時有了更多的自由。」睜眼說瞎話，像人質被綁架，還幫忙綁匪數鈔票。

另一個公開「自欺欺人」的是習近平。七月一日香港特區廿五周年大會上，習近平大談「一國兩制」，除了說「一國兩制」是好制度，沒有必要改變，還對「一國兩制」詮釋，他提出「四個必須」：首先是「香港澳門保持原有資本主義制度長期不變」。其二是「必須堅持中央全面管治權，以及保障特區高度自治權相統一」。其三是「必須落實愛國者治港」。其四是「必須保持香港獨特地位和優勢」，支持香港鞏固國際金融、航運和貿易中心的地位，維護自由開放的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。

真是一場騙局。這種「說了一口好話，卻惡事做絕」的伎倆，已經沒人會上當了。只是可憐了香港，被專制獨裁入侵到骨子裡，外表還要假扮「高度自治、自由開放」，給邪惡的統治者當餌去獵殺國際資金。

香港歐洲商務協會3月公佈的調查顯示，25%商會受訪者的公司會在未來一年內完全遷離香港，24%會局部遷移，34%稱不肯定，而表明一年內不離港的僅17%。加上習近平的防疫法西斯「清零」，幾乎80%的外資人員決定撤離香港。美國企業總部也迅速在離開。

顯然習近平得到的教訓還不夠，因為他仍然以為中國市場有吸引力，可以用來坑殺外國人。他不知道，中國包括香港，已經成了危邦、亂邦，入居皆不宜。

「一國兩制」原是中國溶入世界的一個出入口緩衝區，是個社會主義與資本主義的「良性互動」實驗場。「兩制」指的是，在社會主義的框架中，設置「資本主義特區」。香港在1997之前，已經是「資本主義」運作的典範，甚至被西方商貿人士讚揚為”Asia-lite”，也就是如同「淡啤酒」一般，可以輕鬆入口的市場，投撤皆易。1997之後，鄧小平的「馬照跑，舞照跳，五十年不變」，還有信用，江澤民、胡錦濤還知道「金雞母」不可殺鷄取卵，更何況還要用「一國兩制」來和平解決「台灣問題」，香港必須真正落實「高度自治、自由開放」。問題是，從1996年起台灣在李登輝總統改革下民選總統，台灣已經成為民主自由主權國家。「一國兩制」已經對台灣失去作用力（藍綠皆反對）。

習近平在2019年提出「一國兩制台灣方案」來詮釋「九二共識」，結果直接毒死了「九二共識」，還送給民進黨大禮在2020總統大選大勝。直接打臉了他當時提出「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」。事實上，香港的案例，就說明，制度不同，必然導致分離。「一國兩制」香港實驗失敗收場。

現在連「兩岸一家親」都成了票房毒藥。最近不論是「國共兩岸論壇」或台北上海「雙城論壇」都面臨無以為繼的局面。俄羅斯入侵烏克蘭之後，更折斷了習近平「武統時間表」。當全球民主國家都出手打出「台灣牌」的時候，形勢比人強，習近平必須重新思考「對台政策」，因為台灣議題已經「全球化」，不是「內政問題」了。從已逝安倍首相倡議「台灣有事，就是日本有事，就是美日安保有事」，不到幾個月，已經擴散到「台灣有事，就是全球有事」。習近平的惡意對台，將直接負面影響中國在國際的外交、經貿實質發展。

日本政局已經有劃時代的變動，最近法國總統馬克宏私下約見台灣的高科技企業主，很明顯正在調整新的世界秩序。美國11月國會改選，有可能出現新局面，也是再次典範轉移。想來台灣的世界領袖未來將絡驛不絕於途。

中國必須改變，重點已經不在台灣議題，而是中國境內的「自由開放」已經到了必須有方案的時候，習近平面對的不是「如何過窮日子」的「全貧」問題，而是亡黨亡國的崩潰危機。承認「一國兩制」在香港已經失敗，而且香港的量能已經救不了中國。另起爐灶，重新考慮「一國兩制上海方案」甚至「一國兩制福建方案」直接在中國境內找到資本主義「高度自治區」與國際營商「自由開放」互動。這幾乎是中國經濟沒頂前的「最後稻草」，否則如清朝末年面對「八國聯軍」的歷史很可能重演。