Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

印度首位女性原住民總統　得票率破6成

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/22 12:31
印度總理莫迪（左）恭喜慕爾穆當選印度第16屆總統，也是第1位原住民女總統。(圖翻攝自莫迪推特)

印度總理莫迪（左）恭喜慕爾穆當選印度第16屆總統，也是第1位原住民女總統。(圖翻攝自莫迪推特)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 印度第16屆總統為首位原住民部落出身的女性慕爾穆，將於25日宣誓就職。

綜合外電報導，印度於18日舉行新一屆總統選舉，現任總統柯文德（Ram Nath Kovind）5年任期將於24日結束，印度人民黨（BJP）為首的執政聯盟提名的慕爾穆（Draupadi Murmu）獲得超過64%有效選票當選，對手在野陣營推舉的候選人前財政部長辛哈（Yashwant Sinha）辛哈於推特向慕爾穆祝賀。

慕爾穆現年64歲，出身印度東部奧里薩省（Odisha）森索族（Santhal）原住民部落，祖父及父親是村莊的首領，她幼時克服艱苦環境完成學業後成為教師，1997年加入BJP從政。2015年至2021年，慕爾穆被任命為加爾克漢德省（Jharkhand）總督（governor），曾拒絕簽署省議會兩道涉及原住民祖地商用化的法案，讓外界認為她可能不會只是政府的橡皮印章。

印度總理莫迪（Narendra Modi）前往參觀慕爾穆位於新德里的辦公室，並推文表示相信她會是位傑出的總統並從前線領導並加強印度的發展之旅。

印度媒體以「Trendsetter」形容慕爾穆，專家分析，印度正在努力扭轉國際形象，嘗試擺脫種姓制度包袱，BJP提名慕爾穆是下了一步好棋，至少吸引17名在野陣營的國會議員與100多名省議員「跑票」，把票投給她。

印度媒體報導，總統月薪約50萬盧比（約新台幣18萬7000元），卸任後月領約15萬盧比退休俸，終身享受免費醫療服務以及住所。
印度
總統
原住民
慕爾穆

相關新聞

美國總統拜登確診COVID-19 白宮：症狀輕微持續視事
美國總統拜登確診COVID-19 白宮：症狀輕微持續視事
2022/07/22 00:08
斯里蘭卡破產釀亂象！前總統跑路躲訴訟 緊急選出新人選
斯里蘭卡破產釀亂象！前總統跑路躲訴訟 緊急選出新人選
2022/07/20 17:12
歐洲議會最高層級訪賓！副議長畢爾今抵台 20日晉見蔡英文
歐洲議會最高層級訪賓！副議長畢爾今抵台 20日晉見蔡英文
2022/07/19 12:09
拜登認知能力現危機？前白宮醫師曝：恐無法做滿任期
拜登認知能力現危機？前白宮醫師曝：恐無法做滿任期
2022/07/18 21:05
「最挺台」美前國務卿蓬佩奧 鬆口考慮投入共和黨初選與川普對戰
「最挺台」美前國務卿蓬佩奧 鬆口考慮投入共和黨初選與川普對戰
2022/07/18 13:53

更新時間 : 2022-07-22 13:11 GMT+08:00

最受歡迎

台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
【苗栗坤輿掩埋場爭議】環評未過、地磅站違法、縣政府護航試營運？ 時力：國民黨撐腰 洪申翰：親上一線阻擋
【苗栗坤輿掩埋場爭議】環評未過、地磅站違法、縣政府護航試營運？ 時力：國民黨撐腰 洪申翰：親上一線阻擋
新北市6個月大到5歲莫德納疫苗來囉　7/14起預約、7/21開打
新北市6個月大到5歲莫德納疫苗來囉　7/14起預約、7/21開打
台北市副市長蔡炳坤中風昏迷第9天　幕僚：病況持續進步中
台北市副市長蔡炳坤中風昏迷第9天　幕僚：病況持續進步中
台北市「熊好券2.0」來囉！七大振興方案一次看　數位支付享10%回饋
台北市「熊好券2.0」來囉！七大振興方案一次看　數位支付享10%回饋
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
7/19起口罩令鬆綁　騎機車、腳踏車、戶外工作者免戴
7/19起口罩令鬆綁　騎機車、腳踏車、戶外工作者免戴
幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
【更新】統一集團買台灣家樂福定案! 19日深夜重訊記者會證實斥資290億元取得60%股權
【更新】統一集團買台灣家樂福定案! 19日深夜重訊記者會證實斥資290億元取得60%股權
〈時評〉中國「老鼠會經濟」的窮途末路近了嗎？
〈時評〉中國「老鼠會經濟」的窮途末路近了嗎？