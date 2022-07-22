印度首位女性原住民總統　得票率破6成

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 印度第16屆總統為首位原住民部落出身的女性慕爾穆，將於25日宣誓就職。

綜合外電報導，印度於18日舉行新一屆總統選舉，現任總統柯文德（Ram Nath Kovind）5年任期將於24日結束，印度人民黨（BJP）為首的執政聯盟提名的慕爾穆（Draupadi Murmu）獲得超過64%有效選票當選，對手在野陣營推舉的候選人前財政部長辛哈（Yashwant Sinha）辛哈於推特向慕爾穆祝賀。

慕爾穆現年64歲，出身印度東部奧里薩省（Odisha）森索族（Santhal）原住民部落，祖父及父親是村莊的首領，她幼時克服艱苦環境完成學業後成為教師，1997年加入BJP從政。2015年至2021年，慕爾穆被任命為加爾克漢德省（Jharkhand）總督（governor），曾拒絕簽署省議會兩道涉及原住民祖地商用化的法案，讓外界認為她可能不會只是政府的橡皮印章。

印度總理莫迪（Narendra Modi）前往參觀慕爾穆位於新德里的辦公室，並推文表示相信她會是位傑出的總統並從前線領導並加強印度的發展之旅。

印度媒體以「Trendsetter」形容慕爾穆，專家分析，印度正在努力扭轉國際形象，嘗試擺脫種姓制度包袱，BJP提名慕爾穆是下了一步好棋，至少吸引17名在野陣營的國會議員與100多名省議員「跑票」，把票投給她。

印度媒體報導，總統月薪約50萬盧比（約新台幣18萬7000元），卸任後月領約15萬盧比退休俸，終身享受免費醫療服務以及住所。