台灣千元「動滋券」幸運得主揭曉！中獎率8.18%　使用期限至8月31日

(台灣英文新聞/體育組 綜合報導)由體育署加碼推出的30萬份動滋券已於今(22)日公布幸運得主，抽出8組身分證號末兩碼的民眾，可帶走面額1000元的健身券。

體育署統計，共有366萬6712人成功登記，中籤率8.18%。

健身券得主已於今日上午10點由東京奧運國手陳玟卉、丁華恬抽出亂數種子，分別為75、91、41、65、19、03、84、54，中午12點起將透過簡訊及email發送中籤通知。

健身券限定只能用於受3劑令影響的健身場館使用，中午12點將發放中籤通知，下午3點起民眾可上動滋網查詢中籤結果；7月25日上午10點起開放領券，使用期限到8月31日。

官網：https://500.gov.tw/

如何領取？使用期限？

抽中的民眾將於22日收到簡訊及email通知，可於7月25日上午10時起至8月31日24時止，至動滋網驗證，填入身分證字號或統一證號、手機號碼及出生月日，就可收到簡訊驗證碼，輸入後即可獲取「1000元動滋健身券」的QR Code。

使用方式？

「動滋健身券」僅有電子版，不發行實體票券，領券後前往合作店家，只要在消費時出示QR Code，並告知中籤者的身分證號或統一證號末四碼即可抵用，不需要出示證件。

哪裡可用？

本次加碼推出的健身券適用範圍，限定只能到受3劑令影響之健身場館使用，包含健身房、國民運動中心、健身房或健身會館等，相關合作店家可至動滋網查詢。