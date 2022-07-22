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台灣金門夏日精靈　台北動物園仿岩巢區孵育栗喉蜂虎

台北動物園：栗喉蜂虎是金門地區極具特色的夏候鳥，每年清明節前後，陸陸續續飛進了金門的天空，尋覓適合繁殖的沙質壤土。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/22 11:22
栗喉蜂虎。（照片來源：Taipei Zoo提供）

栗喉蜂虎。（照片來源：Taipei Zoo提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺北市立動物園今(22)日表示，照養栗喉蜂虎的團隊參考金門當地的沙質壤土，在熱帶雨林室內館(穿山甲館)內打造一處仿岩巢區，保育員依據由金門帶回的沙質壤土樣品，精心調製出最接近的巢土配方，期望透過「金門栗喉蜂虎棄蛋孵育計畫」在動物園內人工孵化並育雛成功的個體，協助牠順利繁衍下一代。

台北動物園表示，栗喉蜂虎是金門地區極具特色的夏候鳥，每年清明節前後，陸陸續續飛進了金門的天空，尋覓適合繁殖的沙質壤土。牠們披著翠綠色外衣、拖著藍色尾羽、喉部還點綴著栗紅色，非常吸引人們的目光，亮麗的身影及響亮的鳴叫聲，是金門夏天空中最美麗的象徵，因此在當地又被稱為「夏日精靈」。目前穿山甲館內共有6隻栗喉蜂虎，其中有一隻是去(2021)年人工孵化並育雛成功的母鳥，其他個體都是公鳥。

台北動物園提到，負責照養栗喉蜂虎的團隊，從今（2022）年初便開始發想在穿山甲館景觀電梯右側上方，建置模仿野外沙質壤土的仿岩巢區，同仁們除了親自畫設計圖、和施作的廠商反覆討論外，還特別商請從事歐亞水獺野外調查的成員，協助從金門帶回栗喉蜂虎築巢用的沙質壤土樣品，經過多次、挑選多種土質不斷的混搭測試後，終於調配出最接近當地沙質壤土的比例。

經過數個月的努力，穿山甲館內的仿岩巢區於4月份正式落成啟用。仿岩巢區的表面設置了許多個巢洞，其中有6個巢洞能夠直達末端的產蛋區。保育員利用細長的塑膠管填塞調配好的巢土，再放入木製的巢箱中，目的是要讓栗喉蜂虎在繁殖期時，能夠像野外的個體一樣展現挖掘巢洞的自然行為；在這6個通道的末端是產蛋區，保育員特地在產蛋區後方設置了一個小門，方便觀察個體繁殖的狀況。

最後，台北動物園表示，保育員在今年6月初觀察到蜂虎開始有挖洞的行為，繁殖期間共有3隻個體有挖巢的行為，這3隻都是2018年人工孵化並育雛成功的前輩們，其中兩隻感情特別好的公鳥還會同心協力一起挖掘巢洞，而去年才新加入的菜鳥們，則是在一旁見習挖掘巢洞的技巧，期待明年每一隻栗喉蜂虎都能成為挖掘巢洞的高手，善用仿岩巢區順利在穿山甲館內繁衍下一代。

台灣金門夏日精靈　台北動物園仿岩巢區孵育栗喉蜂虎

栗喉蜂虎。（照片來源：Taipei Zoo提供）

台灣金門夏日精靈　台北動物園仿岩巢區孵育栗喉蜂虎

栗喉蜂虎。（照片來源：Taipei Zoo提供）

台灣金門夏日精靈　台北動物園仿岩巢區孵育栗喉蜂虎

仿岩巢區。（照片來源：Taipei Zoo提供）
栗喉蜂虎
金門
穿山甲

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