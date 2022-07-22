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【辛苦總算有代價】125公斤確診孕婦居隔期間陣痛•台灣衛福部嘉義醫院緊急剖腹、母女均安

➤由於嘉醫團隊早已因應不同狀況，模擬確診孕婦接生方式，因此剖腹生產過程非常順利，讓產婦順利生下女兒，女嬰體重3600公克，母女均安。➤因產婦與丈夫都確診，因此女嬰一出生便和父母隔離，這對夫妻除了感謝嘉義醫院醫護團隊在疫情中伸出援手外，目前最希望趕快解隔離可以抱女兒。➤醫師提醒, 體重過重的婦女想要懷孕生子，可能會是大問題，因肥胖不僅會造成排卵異常、賀爾蒙異常、不易懷孕外，也容易引起如妊娠糖尿病、高血壓等危險因子，建議懷孕前的BMI最好低於24，以避免生產風險。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/22 11:04
由於產婦與丈夫都確診，因此女嬰一出生便和父母隔離，由護理師代為照顧。（圖/部立嘉義醫院)

由於產婦與丈夫都確診，因此女嬰一出生便和父母隔離，由護理師代為照顧。（圖/部立嘉義醫院)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）嘉義市一名體重125公斤孕婦原定7月中旬剖腹生產，但住院前篩檢確診COVID-19，只好回家居隔，不料居隔第4天就陣痛，於19日剖腹產下女嬰，母女均安，女嬰陸續採檢2次陰性，讓媽媽鬆了一口氣。

衛生福利部嘉義醫院院長黃元德21日表示，需要剖腹產的媽媽體重125公斤，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診在家居隔，第4天開始陣痛，19日被送到部立嘉義醫院。

【辛苦總算有代價】125公斤確診孕婦居隔期間陣痛•台灣衛福部嘉義醫院緊急剖腹、母女均安

嘉義市一名體重125公斤孕婦原定7月中旬剖腹生產，住院前篩檢確診COVID-19，居隔第4天陣痛，於19日剖腹產下女嬰，母女均安。左為手術的衛生福利部嘉義醫院院長黃元德。（部立嘉義醫院提供）中央社

本身為婦產科醫師的黃元德立即啟動醫護團隊，因團隊早已因應不同狀況，模擬確診孕婦接生方式，因此剖腹生產過程非常順利，讓產婦順利生下女兒，女嬰體重3600公克，母女均安。

黃元德表示，由於產婦與丈夫都確診，因此女嬰一出生便和父母隔離，這對夫妻除了感謝嘉義醫院醫護團隊在疫情中伸出援手外，目前最希望趕快解隔離可以抱女兒。產婦的先生更說: 未來不管要不要再生, 都要陪著太太減重保健康。

黃元德指出，生產過程中，產婦十分緊張，一直擔心會將病毒傳染給寶寶，團隊不斷安撫產婦情緒，讓產婦順利產下女嬰，而女嬰目前陸續採檢2次皆為陰性，讓產婦鬆了一口氣。

根據嘉義醫院新聞稿, 黃元德院長回想手術過程，穿著防護衣開刀簡直是人肉蒸籠，再戴上N95口罩及面罩，眼鏡的霧氣讓幫忙的護理師也有如仙女般飄逸，整個過程伴隨著大量汗水，直到聽見娃娃初啼聲，一切辛苦都值得。

黃院長提醒, 體重過重的婦女想要懷孕生子，可能會是大問題，他說，肥胖不僅會造成排卵異常、賀爾蒙異常、不易懷孕外，也容易引起如妊娠糖尿病、高血壓等危險因子，建議懷孕前的BMI最好低於24，以避免生產風險。
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婦產科
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確診
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