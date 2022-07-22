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台灣18縣市熱到爆！雙北、宜花可能持續3天飆38度

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/22 10:30
中央氣象局表示，今(22)日台北市、新北市盆地，宜蘭縣地區，花蓮縣縱谷有連續出現38度極端高溫的機率。(圖/pixabay)

中央氣象局表示，今(22)日台北市、新北市盆地，宜蘭縣地區，花蓮縣縱谷有連續出現38度極端高溫的機率。(圖/pixabay)

11:44更新

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，繼今早6時許的高溫特報後，氣象局於上午11時多再次發布高溫特報，今(22)日台北市、新北市盆地，宜蘭縣地區，花蓮縣縱谷有連續出現38度極端高溫的機率，全台高溫情形可能持續到週日，提醒民眾避免戶外活動。

台灣18縣市熱到爆！雙北、宜花可能持續3天飆38度

氣象局預報，太平洋高壓影響，22日至24日台灣各地天氣晴朗炎熱，除了新竹市以外，18縣市高溫可達36至38度，尤其大台北、宜蘭地區及花蓮縱谷恐飆38度，台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

基隆市、嘉義市地區，桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

氣象局發布18縣市高溫燈號資訊：

  • 高溫紅色燈號：
    臺北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣
  • 高溫橙色38燈號：
    台東縣
  • 高溫橙色36燈號：
    基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

氣象局提醒，天氣炎熱避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬，尤其中午前後紫外線偏強，多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

台灣18縣市熱到爆！雙北、宜花可能持續3天飆38度
高溫特報

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