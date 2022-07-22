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夏季花海登場　南台灣水道博物館「百日草」招蜂引蝶

台南市文化局表示，園區花海地點緊鄰水道博物館C館送出唧筒室，是擁有歐洲化風格的日治時期建築，每當花海綻放時，都可營造出類似歐洲莊園、充滿文青氣息的藝文片場景。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/22 14:22
圖/臺南山上花園水道博物館

圖/臺南山上花園水道博物館

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台南山上花園水道博物館種植面積近2公頃百日草，近日進入花期，五顏六色花海招引蜂蝶飛舞，搭配園區古蹟建築美景，館方人員預估花期持續到8月底，民眾可把握賞景時機。

夏季花海登場　南台灣水道博物館「百日草」招蜂引蝶圖/臺南山上花園水道博物館

台南市政府文化局發布新聞稿指出，百日草又稱百日菊、火球花，也因為第一朵花開在植株頂端，側枝頂端開花又會比第一朵開得更高，所以又得名「步步高」，有花色繁多、植株強健、耐熱特性，是少數能安全度夏的草花，成為南台灣炎熱夏日庭園景觀重要角色。

文化局指出，此次種植的百日草選用混合色，顏色變化豐富活潑，近日陽光充足，花朵上色狀況更加良好，目前已開始進入盛花期，適合取景，但百日草整體植株較高，若要進入花海中拍照，除了注意不要破壞植株，衣著應盡量完整遮蔽皮膚，減少被蚊蟲叮咬機會。

文化局表示，園區花海地點緊鄰水道博物館C館送出唧筒室，是擁有歐洲化風格的日治時期建築，每當花海綻放時，都可營造出類似歐洲莊園、充滿文青氣息的藝文片場景。

文化局指出，為了讓水道博物館四季都有花海景觀能夠欣賞，選擇栽種花卉時須考量氣候特徵、日照長度、日夜溫差等環境因素，並評估整體造型、色彩、花況、種植疏密度，並規劃栽種時程，目前百日草花海預計能持續開到8月底，民眾若想趁暑期出遊取景、享偽出國，可把握花期前往。

夏季花海登場　南台灣水道博物館「百日草」招蜂引蝶圖/臺南山上花園水道博物館

夏季花海登場　南台灣水道博物館「百日草」招蜂引蝶C館前的多肉植物區/臺南山上花園水道博物館
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