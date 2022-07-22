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北台灣慢活之旅！新北捷運淡海輕軌紅樹林站　舉辦週末LIGHT LIFE輕生活市集

新北捷運即日起至9月11日、為每週六、日下午2時至7時將於淡海輕軌紅樹林站月台層打造「Light Life輕生活市集」，販售淡水特色美食品牌，還有知名伴手禮，以及輕軌周邊小物。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/22 10:14
照片由新北捷運提供

照片由新北捷運提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）暑假到來，不少民眾選擇搭淡海輕軌出遊到海邊看海、看夕陽、散心旅行，新北捷運即日起至9月11日、為每週六、日下午2時至7時將於淡海輕軌紅樹林站月台層打造「Light Life輕生活市集」，販售淡水特色美食品牌，還有知名伴手禮，以及輕軌周邊小物。

新北捷運表示，有鑑於淡海輕軌旅客回流2成，這次市集精選多家淡水人氣特色美食品牌，包含淡水老街名店古早味小吃店「中山五十六」，現炸的土魠魚、紅燒肉和甜不辣等小點心，配上甜辣醬和泡菜，酸甜又開胃；還有來淡水必吃的「登峰丸啤吧」，賣得是唰嘴的魚酥，搭配冰涼的烏梅汁；「BITI比禔．果泥雪條品牌」，用水果製成各式冰棒，還有「醍醐大師」伴手禮、「海邊走走」包餡蛋捲以及淡海輕軌自有人氣商品等。

新北捷運期望大家在搭乘輕軌時，用比較輕鬆的、慢活的態度，好好的享受淡水之旅，這一次先推出淡水比較有特色的商家，未來因應安坑輕軌及其他路線通車，也會嚴選當地特色商品或美食，以「Light Life輕生活市集」的型態推廣至每一條線路上，融入民眾的日常生活。

新北捷運公司還說，這次與KKday合作推出「150元獨家套票」，內含淡海輕軌1日票與Light Life市集券（每張面額105元），還加贈限量幾米磁鐵與KKday消暑濕紙巾，數量有限，贈完為止，消費滿額還贈搖搖清涼扇。此外，市集現場也聽得到近期發布淡海輕軌綠山線、藍海線的進站音樂以及〈七月的夏天〉原創歌曲，MV也同步在月台及車廂電視都能看到，讓整個夏季充滿悠閒、輕鬆的氛圍。

北台灣慢活之旅！新北捷運淡海輕軌紅樹林站　舉辦週末LIGHT LIFE輕生活市集

照片由新北捷運提供
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