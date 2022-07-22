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ESG夯！麟數據助台灣企業永續轉型舉辦免費論壇　科技領袖不藏私公開最新商業模式

堅強講師陣容揭曉！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/22 09:54
「轉型領袖私塾會：綠色領航」將於台北三創舉行。(示意圖/Pexels)

「轉型領袖私塾會：綠色領航」將於台北三創舉行。(示意圖/Pexels)

(台灣英文新聞/科技組 綜合報導)台灣上市櫃公司於2023年起必交永續報告書，麟數據科技將於7月28日舉辦免費論壇，齊聚科技領袖分享最新商業模式，協助推動企業永續轉型。

金管會規定自2023年起，台灣資本額達 20 億元的上市櫃公司應及時因應ESG資訊揭露措施，配合國際發展趨勢提交永續報告書（Sustainability Report or ESG Report），為協助企業推動轉型發展，台灣數據監測平台麟數據科技(LnData)將舉辦「轉型領袖私塾會：綠色領航」，地點為台北三創，採審核報名免費參加。

論壇講師陣容已於近日公布，包含台灣微軟合作夥伴事業群副總經理呂欣育、台灣IBM公司技術長莊士逸、宅電ChargeSmith執行長陳青佑、COMMET雲端費用管理系統創辨人暨執行長洪明楓、立勤資訊顧問董事長黃沛聲、LnData麟數據科技策略長謝佩芳。

COMMEET雲端費用管理系統創辦人及執行長洪明楓表示，多數企業對於永續轉型仍缺乏一套標準化的做法，再加上實務流程大多不夠自動化，無法做到一次解決永續轉型的痛點，轉型過程過於耗費人力與作業時間，導致企業裹足不前。

洪明楓表示，如今一旦面臨到低碳供應鏈轉型壓力，只要身處國際供應鏈中的企業都被要求開始計算碳排，被迫形成一股新的轉型趨勢。因此，麟數據將本屆議題從數位轉型延伸聚焦至「永續轉型」，邀齊國際企業與在地新創的領袖講者，並呼應私塾會精神著重在「學習交流」，現場親身分享真實的案例以及解決方案，將帶來全新的知識領域與最佳的學習體驗。

麟數據現已完成「永續轉型白皮書」，報告內容兼具策略面與實務面，從市場調查、社群分析、企業洞察等多元切角描繪台灣的減碳未來，以提供企業策略思考的依歸。白皮書將在活動當天正式發表，並提供給線上線下報名者免費下載。

麟數據科技提供企業數據收集、分析與顧問服務。合作對象包含 The Trade Desk、Eyeota等，同時與國內電信公司、創市際市場研究顧問及眾多垂直媒體合作。

詳情請見官網或直接線上報名
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