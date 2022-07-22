如何面對疫情之下的焦慮？ 醫：跟自己對話、運動等6招可有效提升心情

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）2019年底COVID-19自中國武漢爆發以來，疫情蔓延全世界，兩年半多讓大家的生活起了劇烈變化，不僅得擔心自己、家人是否罹病，工作、學業、休閒娛樂、社會經濟都面臨巨大重整。空氣中瀰漫焦慮與不安，如何面對生活中的變動，都需要重新適應與學習。



國外期刊(Journal of affective disorders)的兩篇系統性回顧文章也分別指出，在COVID-19疫情之下，有高達27.3%的一般民眾出現焦慮症狀，而有21.4%的人出現臨床上顯著憂鬱症狀。

常見焦慮症狀分為兩個層面，身體感覺異常，出現心悸、冒汗、容易疲倦，肌肉緊繃，失眠。心理層面感到緊張或害怕、煩躁。也可能因此而影響到專注度與學習。

此外，焦慮症也常伴隨自律神經失調、交感神經過度活化，造成心跳加快、呼吸不順覺得喘、頭痛、腸胃不適等症狀，對於外界的刺激格外敏感。



臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區心身醫學科主治醫師郭彥君說，憂鬱的時候，除了主觀感受到情緒低落、覺得沮喪和無望之外，常常會感覺記憶力變差（實際上是注意力難以集中）、容易疲倦，失眠等等現象。症狀嚴重時，會影響到工作或學業的表現，容易被親友發現好像變了一個人，跟平時的個性和表現不同。



身心的不舒服，讓生活品質面臨挑戰。在外在環境變化的同時，如何照顧好自己，讓自己的生理心理處於穩定平衡狀況，顯得特別重要。作息與飲食的規律，對於身體穩定性十分重要，身體如果極度疲倦或虛弱時，難以保持好心情。所以不要讓自己餓到，或是累到。



郭彥君建議，照護好自己的心情，可以嘗試聽聽音樂、深呼吸五個回合，讓神經系統放鬆下來；寫日記或塗鴉，提供和自己對話的時光，覺察與紀錄自己的心情與身體狀況。

若在家或公司仍覺得煩躁，不妨轉換空間，出去走走或接近大自然。如果有適合的朋友，不妨拿起電話聊一聊。在此期間，也建議建立起運動習慣，像是瑜伽、游泳、慢跑等等，除了促進身體健康之外，對心情也有提升的效果。



郭彥君提醒，疫情除了影響身體之外，經濟衝擊、大環境的改變，整體社會心理層面的壓力也不容忽視。期望大家時時覺察自己的心情與身體變化，練習照顧好自己，讓生活保持平衡。若生活失衡，或是有困難照顧好自己時，也不要忘了可以找精神科或心身醫學科醫師提供醫療協助與評估。