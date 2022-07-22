整合科技與藝術打造南台灣衛武營　第一棵LED互動祈福許願樹

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）工研院以衛武營國家藝術文化中心場域打造的「祈福許願樹」整合科技與藝術，並具台灣最大的小間距mini-LED曲面顯示器昨(21)日啟用，經濟部技術處表示，民眾可透過LINE APP即時將願望傳遞到許願樹上，小朋友亦可即時與各種3D可愛動物互動，親自感受與許願樹互動的3D感官「心」體驗。

技術處處長邱求慧表示，祈福許願樹共有三個第一，首先，曲面樹幹攤平後有105吋，上面共鑲嵌有81萬顆的mini-LED，間距僅有1.875mm，是目前台灣最大的小間距mini-LED曲面顯示器。此外，上面的樹冠加上樹幹，共有五個大型的曲面顯示器，是台灣第一個整合多個大型曲面顯示器的樹型展示裝置。這更是全球第一棵提供民眾科技許願互動的許願樹，沒有時間與空間限制，都可以直接許願並即時上傳文字跟照片，為顯示器科技拓展創新應用。未來希望可將這些創新技術與科技深耕落地在高雄，透過不同的產業共創，找到更多元的應用，讓科技更生活化與在地化。

工研院電光系統所營運總監朱慕道指出，工研院結合了科技、藝術人文場域，串聯了包括軟硬體廠商、設計業者、金屬組件、電光系統等多元領域，打造出長4公尺、寬4公尺、高3.5公尺的祈福許願樹。不但整合6個影像感測器與軟體，在30毫秒內模擬影像並進行大小變換，AI人工智慧亦可辨識3歲到80歲民眾的肢體動作，還可搭配光影變化來呈現出不同距離的感覺，不用戴3D眼鏡、就可以看到3D效果。民眾只要透過LINE APP，即可上傳文字與圖片祈福許願，感受視覺、聽覺全方位溫暖有趣的互動體驗，拓展智慧育樂展演新商機，即日起至9月25日止。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬指出，衛武營國家藝術文化中心積極發展南臺灣的表演藝術環境，讓生活與藝術結合、接軌國際。祈福許願樹不只是一顆科技的樹，此次透過藝術與科技對話，從外型到互動內容的呈現，以及科技所襯托出來的溫暖和趣味性，都深刻地貼近人心，期待南臺灣在科技與人文的結合帶動下，讓產業更蓬勃發展。

高雄市立委許智傑表示，藉由經濟部技術處科技專案的支持及工研院創新科技的投入，推動藝術與科技的結合，以在地場域、在地產業推動高雄新創群聚及橫向鏈結，並在疫情之際透過科技進行祈福許願，因鳳凰木是鳳山市的市樹，故以鳳凰木造型來設計許願樹，透過科技傳遞遠方的祝福，也讓民眾透過有趣的3D互動遊戲和精彩的動畫秀與樹互動，創造更暖心的科技體驗。

高雄市政府經發局局長廖泰翔指出，未來市府將持續推動5G AIoT數位科技發展，驗證虛實整合技術、異地共演、數位互動展演等應用，勾勒出亞灣智慧新科技的輪廓，讓更多優秀新創團隊和人才來高雄發展。

方陣聯合數位科技公司執行長朱伯倫指出，很高興見證工研院祈福許願樹，完整呈現科技與藝術結合的成果，並以遠距互動顯示技術和3D成像即時互動技術，讓民眾更貼近；未來將持續從需求出發，茁壯南部數位科技生態圈，以視覺化的解決方案，讓智慧城市、觀光、交通等多項服務開枝散葉。

照片來源：經濟部技術處提供。