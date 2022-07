游錫堃歐洲行：捷克、波蘭、立陶宛 　捷國參議院高票通過友台提案•稱台灣是「國際法主體」

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)立法院長游錫堃目前正在歐洲訪問,捷克參議院日前高票通過友台提案,稱台灣是「國際法主體」,提案的參議員費雪親自將文本交給來訪的立法院長游錫堃,表達對台灣的支持。

捷克布拉格 (游錫堃臉書)

立法院長游錫堃當地時間20日步入捷克參議院議場,全體參議員起立向游錫堃表示敬意。中央社

立法院長游錫堃在捷克參議院演講時,對捷克對台灣的支持表示感謝,呼籲兩國攜手為守護自由民主努力。中央社

立法院長游錫堃當地時間20日上午在捷克參議院演說(上圖),下午參院院會即以54票贊成、4票棄權表決通過外交委員會的提案。

提案肯定國會交流對促進雙邊關係的重要性,指台灣的直接投資已為捷克創造2萬4000個工作機會,支持兩國在半導體、智慧機械、文化等領域加強合作。

提案指出,捷克與歐盟同樣遵循「一個中國」政策,不過總理費亞拉(Petr Fiala)領導的政府,在施政綱領中提到有意與亞太民主夥伴深化關係時,特別提到台灣。

捷克3月30日與美國進行戰略對話,會後兩國發布聯合聲明,強調將深化對民主夥伴的支持,也包括台灣。

捷克參議院開闢一個角落紀念已故議長柯佳洛(上圖) ,右方牆上展示總統蔡英文追贈的「特種大綬卿雲勳章」(下圖) 。 中央社

20日在捷克參議院發表完演說後,前往捷克眾議院Chamber of Deputies of the Czech Republic拜訪女議長艾達莫娃(右排中間藍衣者)。(游錫堃臉書)

值得關注的是提案稱台灣是國際法主體。提案的外交委員會主席費雪(Pavel Fischer)在院會上表示,台灣有自己的國會、政府、總統、法律、司法、貨幣、領土和傳統,捷克與自由選出的台灣立委交流時,可發現彼此有許多共同點,正如游錫堃在演講中所言,台灣和捷克講同樣的語言:「民主」。

提案表決通過後,費雪接受台灣中央社記者訪問時表示,捷克政府首度在正式文件提到台灣,稱台灣是民主夥伴,意義不凡,他因此認為參院有必要趁立院來訪時通過提案,督促政府強化對台關係。

提案稱捷克和台灣是國際法主體,費雪說,即便中國否定,台灣仍然是國際法的主體。表決時只有少數人棄權,無人反對,可見大家看法一致,對他來說是很大的鼓舞。

捷克參院20日晚為台灣立院代表團舉辦盛大晚宴,邀請官員和各國使節出席,費雪親自把提案文本交給游錫堃,表達對台灣的支持。

游錫堃率領的立委訪問團已在21日結束捷克行程,經波蘭前往下一站立陶宛。

波蘭轉機會見波國眾議院

友台小組主席安佐

(圖/游錫堃臉書)

他21日離開捷克到波蘭轉機,候機時與波蘭眾議院友台小組主席安佐(Waldemar Andzel)會面,游錫堃邀請波蘭國會台灣的好朋友訪問台灣,期待不久後能在台灣見。

游錫堃17日從台灣出發,18日抵達捷克訪問至21日, 21日離開捷克前往下一站立陶宛,中途前往波蘭轉機。

游錫堃在臉書表示,21日下午從捷克前往立陶宛訪問的途中,先到波蘭轉機,候機時與訪團成員一同會見波蘭眾議院友台小組主席安佐,安佐曾兩度訪問過台灣,還是福爾摩沙俱樂部的共同主席,是知台且友台的台灣好朋友。

游錫堃說,波蘭除了支持台灣之外,在現仍未平息的烏俄戰爭中,更是力挺烏克蘭的領導角色,還鼓勵其他民主國家要一起幫助烏克蘭,抵抗俄羅斯,不能夠讓烏克蘭成為俄羅斯的附庸國。這不僅攸關全歐洲的利益,也會影響全世界自由民主陣營的生活。他說,對於波蘭有這樣的勇氣,真的很感動。

游錫堃表示,誠摯邀請波蘭國會台灣的好朋友訪問台灣,期待不久後能在台灣見。

訪立陶宛將參觀博物館

與反抗運動地標

游錫堃率領的訪問團稍晚將抵達立陶宛,訪問期間將接受國會議長希米利特款宴、與兩位副議長會面,並參觀前身為KGB大樓的博物館等自由民主運動地標。

游錫堃及朝野立委黃世杰、張其祿、孔文吉、萬美玲等人結束捷克訪問行程後,當地時間21日轉往立陶宛。根據立陶宛國會網站及其他公開資訊,一行人今晚將接受希米利特(Viktorija Čmilytė-Nielsen)款宴,22日上午預計在國會的「憲法廳」與副議長莫庫奈伊特(Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė)、薩烏達古(Pauliumi Saudargu)以及國會外交委員會和歐洲事務委員會成員會面。

訪問行程預定23日結束。期間游錫堃一行人除了規劃與立陶宛各界友台人士會晤,並將參訪維爾紐斯大學(Vilnius University)、電視塔、位於前蘇聯特務機關國家安全委員會(KGB)大樓內的「占領與自由之戰紀念博物館」(又稱為「大屠殺受難人紀念博物館」)等,與1989年「波羅的海之路」及其他反抗蘇聯占領、爭取自由民主相關的重要歷史地標。

維爾紐斯大學內設有與台灣國家圖書館合作建置的「台灣漢學資源中心」。「占領與自由之戰紀念博物館」的外牆與內部展示則主要呈現1940年代中期至1990年代初恢復獨立前立陶宛先是遭德國納粹、接著遭蘇聯政權占領和壓迫並不惜流血反抗的歷史。博物館保留KGB當年不法關押刑求與秘密槍決的場景。

中央社引述立陶宛智庫「東歐研究中心」(EESC)政策分析師白瑞格(Raigirdas Boruta)說,7月以來,台灣有兩個高階代表團訪問立陶宛,這彰顯台灣對台、立關係的重視。

白瑞格說,另一方面,考量立陶宛與中國的關係持續緊張,立方願承受風險接待台灣高階訪團,也凸顯立方對持續發展對台關係以及實踐「價值觀外交」的承諾。

白瑞格提到,游錫堃把參訪立陶宛反抗運動地標納入正式行程,關注立陶宛複雜、充滿傷痛的歷史,這勢必有助促進立陶宛社會對台灣的良好印象與親近感。

根據博物館對立陶宛媒體發出的採訪通知,22日下午是首次有台灣代表團正式參訪博物館,別具歷史意義。有鑑於博物館在立陶宛歷史的特殊地位,館方歷年接待多位國家元首、國會議長、大使等。

7月稍早,外交部次長曾厚仁、駐美代表蕭美琴以及立法委員邱志偉、林靜儀受邀出席由立陶宛國會主辦的立美建交百年論壇、發表演說、與多國政要互動,隨後並參加由立陶宛外交部舉辦的跨國高階會談,探討前線民主政體可如何有效對抗威權政權威脅。立陶宛總理席莫尼特(Ingrida Šimonytė)出席這兩場活動並致詞,總統瑙塞達(Gitanas Nausėda)則為立美建交百年論壇開幕致詞。