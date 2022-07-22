美國總統拜登確診COVID-19 白宮：症狀輕微持續視事

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國總統拜登（Joe Biden）21日傳出確診新冠肺炎（COVID-19），目前症狀「非常輕微」。作為世界強權領袖，加上已屆79歲高齡，其確診消息一出，備受關注。

根據美聯社，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，拜登昨日晚間開始出現症狀，十分輕微，包括流鼻水、疲倦、偶爾乾咳，已開始服用抗病毒藥物Paxlovid。他將在白宮進行隔離，公務不受影響。尚皮耶說明，拜登與白宮幕僚透過電話密切聯繫，也會持續藉由視訊等方式參與會議。

拜登在就任前，已接種了兩劑輝瑞（Pfizer）疫苗，去年9月施打了追加劑，今年3月再接種第4劑。

21日抵達底特律一所學校的第一夫人吉兒·拜登（Jill Biden）向記者透露，才剛與拜登通完電話，「他狀況很好」。她21日稍早篩檢陰性，會繼續走完在密西根與喬治亞的行程，但會遵從醫囑，戴好口罩，保持社交距離。副總統賀錦麗（Kamala Harris）目前採檢陰性，她最後一次與拜登接觸是於19日。在醫療團隊建議下，賀錦麗會把口罩戴好戴滿。

過去這一周以來，拜登出訪中東，在以色列與沙烏地阿拉伯停留多時。白宮人士雖稱拜登此行會儘量減少接觸，但從他13日步出空軍一號起，他就不斷被拍到與人「碰拳」、握手，甚至偶有擁抱等畫面。

白宮上上下下似早就對總統染疫的可能性做好準備，顯見美國社會現對COVID已視為家常便飯。相較之下，前總統川普（Donald Trump）2020年10月確診時，與今日實不可同日而語。當時疫苗還未到位，療法有限，川普血氧濃度一度跌至危險等級，遂接受實驗性的抗體療法與類固醇，共住院了三天。

目前在美國盛行的病毒為高傳染性的Omicron亞型變異株BA.5，約佔65%病例。本被視為抗疫有成的拜登政府，近來再度疾呼民眾提防感染力超強的變種病毒，資格符合的就快打追加劑，並在室內公共場所戴上口罩。

白宮雖上緊發條，對員工與訪客實行嚴格防疫措施，與總統近距離接觸者必須每日篩檢，但拜登本人這幾個月以來，卻開始無懼於參加大型室內聚會等具高傳播風險的活動，而在許多場合中，多的是不戴口罩的人。白宮官員透露，拜登有意向外界展現其不畏病毒的決心，相信在做好了萬全防疫準備後，自己能完善履行總統職責。



沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）7月15日對拜登行「碰拳禮」（圖／美聯社）