出席AIT主辦美國獨立紀念日晚會　台灣副總統賴清德為美、台兩國與烏克蘭祈禱

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）副總統賴清德今天(21日) 出席AIT舉辦的美國獨立紀念日慶祝晚會致詞時表示，他要為美國、台灣祈禱，也要為目前深陷戰火中無辜的烏克蘭人民祈禱，希望和平早日到來。

上圖與下圖/取自賴清德臉書

美國在台協會（AIT）今舉辦美國246週年獨立紀念日慶祝晚會，副總統賴清德、外交部長吳釗燮、前衛福部長陳時中、台積電創辦人張忠謀、國民黨主席朱立倫等人都受邀出席，現場氣氛熱鬧。

AIT處長孫曉雅致詞提及俄羅斯侵略烏克蘭，她肯定烏克蘭政府與人民展現出非凡的勇氣、韌性和決心，她也說，全世界的民主社會都必須團結，一起捍衛自由，打造一個更自由、更和平的世界。

賴副總統致詞時提到，俄羅斯侵略烏克蘭，背後代表的是極權主義的擴張，企圖改變以規則為基礎的民主自由，全世界的民主國家、有志之士，都應嚴肅面對。在這關鍵時刻，台灣知道該扮演的角色，除了會堅定地守護民主外，也會與美國、理念相近國家，一起捍衛區域的和平與安全，維護印太的自由開放，也保護產業鏈的安全。

賴副總統表示，美國與台灣是志同道合的朋友，越是困難的時刻應該要站得更緊密，彼此互相幫忙。在今天這個特別的日子，他要為美國祈禱，也要為台灣祈禱，同時也為目前深陷戰火中無辜的烏克蘭人民祈禱，天佑美國、天佑台灣、天佑烏克蘭，希望和平早日到來。

賴副總統指出，246年前勇敢的美國人民，進行了一場偉大、壯闊的獨立運動，建立了堅韌、自由的民主共和國，也確立民主、自由、人權的美國價值；246年後的今天，美國是全球最強盛的國家，令人欽佩的是，美國也是人類追求自由、民主、人權最好的希望。他邀請現場來賓，以掌聲感謝美國對國際社會的付出。

賴副總統說，台灣也經歷過殖民統治以及極權的壓迫，勇敢的台灣人民也一樣的前仆後繼，終於走出那段黑暗的歲月，今天的台灣已經是國際上一股良善的力量，有能力為國際社會做出貢獻，自由與民主已是台灣不可割捨的生活方式，自由民主也是台灣與美國追求的共同價值。

賴副總統表示，感謝美國政府堅守台灣關係法以及六項保證，給予台灣堅若磐石的支持，並兌現對台灣安全的承諾，同時也結合理念相同的國家，一起維護區域和平與安全，也要感謝美國，積極協助台灣，開拓國際空間。

他說，台灣去年欠缺疫苗時，美國慷慨捐贈400萬劑疫苗，協助台灣政府照顧台灣人民的健康，台灣人民一直深深感謝美國，在各方面對台灣的協助。

賴副總統指出，堅持自由民主的台灣，是美國在印太地區信賴的夥伴，堅持自由民主的美國，也是台灣最信任的盟友。台灣和美國在民主的陣營裡肩並肩，站在一起為國際努力；目前台灣與美國也是關係最密切，兩國人民感情最好的時候，台美雙方在各領域內有多項的合作計畫在進行，衷心期盼台灣與美國能夠持續進行更廣、更深的合作。