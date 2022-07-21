潤泰雙雄淨值危機•分析師：有望回沖不必過度悲觀　台灣立委籲新會計準則IFRS 17提早上路

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）受南山人壽波及，潤泰雙雄潤泰全(2915)、潤泰新(9945) 提資產重估盼化解淨值風暴，仍苦吞2根跌停板，分析師認為，市場利率可望很快修正，南山人壽淨值就能回沖，投資人不需要太過悲觀。

潤泰新、潤泰全受南山人壽拖累，恐衝擊第2季淨值表現，引發市場恐慌，股價連吞2根跌停，2檔股票市值蒸發約新台幣近400億元。

潤泰全透過潤成投控轉投資南山人壽，綜合持股比例為26.62%，潤泰新則持股南山人壽25.11%，雙雄都因投資公司淨值未能同時反映資產及負債受到利率變動影響，恐導致低估及下降，使淨值也受到影響，第2季更因美國持續升息等影響，轉投資公司淨值恐持續下降。

潤泰雙雄在20日深夜召開重訊釋疑，並表示擬變更會計政策，將投資性不動產改採公允價值衡量等，其市價增加將提高潤泰全淨值，但此舉間接證實第2季淨值確實可能出現明顯減少，潤泰雙雄今天(7/21)股價跳空跌停至收盤，潤泰全與潤泰新今天跌停價位分別有1萬4072張與8萬1398張賣單高掛，賣壓沉重。

不過，手腳快的空方已嗅到利益，潤泰全20日融券張數達1367張、潤泰新1210張、寶成1327張，均較過去幾個交易日明顯放大。

追溯到風暴源頭，以南山人壽的角度觀察，中央社引述台新投顧副總經理黃文清表示，有兩大理由認為市場不需要過度恐慌:

第一，利率上揚其實有助於縮小保單契約利差損失;

他進一步說明，壽險業經營是向保戶收取固定型契約保費，透過保費去做一定程度的投資，全球利率在2008年次貸風暴之後急遽下滑，和過去高利率時代相比，現在拿這些錢去做投資效益不夠好，而現在利率往上提升，讓原本舊的保單契約利差損失縮小，因此從這個角度來看利率往上走，其實是好事。

第二，當市場利率上升，債券價格就下跌，但市場利率不排除很快就會往下修正，將可帶來「淨值回沖」，不應該過度悲觀。

當市場利率上升，債券價格就下跌，美國加速升息，債券部位評價下降，債券就像股價一樣有波動，但只要沒有違約就不會損失，只是必須承擔短期利率波動的影響，黃文清認為，下半年美國升息腳步放緩，市場利率就會往下修正，將可望帶來「淨值回沖」，既然淨值波動必然是來來回回，就不必太過擔憂。

潤泰雙雄持有南山人壽，短期面臨淨值減損壓力，但透過投資性不動產重估，力拚化解凈值風暴，黃文清說明，未來南山人壽淨值有望因市場利率反轉而回沖，自然化解潤泰雙雄淨值問題，加上潤泰集團本來就是以營建為主體，有不少土地資產，重估價值將能明顯提升淨值，且兩家企業都沒有經營本質上的風險或是危機，再著眼南山人壽未來2年內應會有上市的潛在利益，絕對是「利大於弊」，建議投資人不需要過度恐慌，應著眼本業長期表現。

他也提到，過去許多企業都曾進行過資產重估，有可能是考量公司的價格和價值出現落差，有「股價委屈」的情形發生，透過資產重估，重新評估低點時購入的房地產現有價值，有助於淨值大幅上揚，不過，股價發展最終還是會回歸本業和長期營運表現。

事實上，因應新的國際會計準則（IFRS）上路，固定資產價值採市值計價，引發一波企業資產重估潮，例如金融業和上市公司藍天、達欣等，帳上不動產持有年限超長、潛在利益可觀的企業，均搖身一變為資產概念股，每股淨值也隨著土地資產的重估提高。

國內保險業將在 20 26年實施IFRS 17

壽險業淨值受升息影響大跌，主因現行會計制度下，壽險業僅資產面以公允價值衡量，負債面待2026年接軌IFRS 17才會以公允價值衡量。金管會表示，接軌前的過渡期均會向業者了解實質財務情形。

全球陸續升息，壽險業持有債券價格大跌，衝擊淨值，近日更波及轉投資壽險的上市公司股價，金管會保險局副局長張玉煇表示，利率走升對壽險業實際上具3大正面效益，包括可緩解壽險業在低利率時代面臨的利差損壓力、提高保險業再投資收益、應提存保單負債（準備金）減低。

張玉煇表示，近期壽險業淨值波動主因利率走升，依現行會計制度，資產面已反映壽險業持有債券價格下跌，但負債面尚未以公允價值評價，以致無法完全反映升息對資產及負債的影響。

針對壽險業面臨債券價格下跌產生未實現評價波動，使淨值下滑，張玉煇也提到，壽險業多以持有收取固定利息為目的的長期持有固定收益債券為主，即持有目的並非短期操作，預期升息衝擊應屬可控。

張玉煇強調，壽險業並不會因債券評價下跌，對公司造成實際上營運影響，根據金管會目前了解，壽險業並沒有流動性問題。

國內保險業將在2026年實施IFRS 17（國際財務報導準則第17號公報），屆時將同時以公允價值衡量保險業資產與負債，可解決現行保險業資產及負債不匹配的情形，不過有立委呼籲，壽險業帳面淨值大跌，若是因目前會計制度下資產面及負債面並未同步以公允價值衡量所致，應和國際同步於2023年先接軌IFRS 17。

張玉煇表示，金管會以國際接軌日加3年作為國內保險業接軌IFRS 17的時程，有2大考量，第一是有利觀察國外實施狀況並配合國情適度調整因應，其次是考量業者在早期相對低利率環境下銷售高利率保單造成的利差損壓力，建置資訊系統及相關法規修正等均需作業準備時間。

張玉煇指出，IFRS 17還需3年多才會上路，在接軌IFRS 17前的過渡時期，金管會均會去了解業者實際財務狀況及所受到的實質影響。