【防堵禿鷹】台灣證交所將潤泰全、潤泰新列線上監視股票　金管會：壽險業尚無流動性風險

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）市場傳出南山人壽第2季淨值恐跌破千億元，拖累潤泰全(2915)、潤泰新(9945) 已連吃2根跌停。金管會表示，證交所已將潤泰全、潤泰新列線上監視股票，若發現任何人涉及證券不法情事，會依相關規定處置以維護投資人權益。

壽險業今年以來淨值持續下探低點，有媒體報導稱南山人壽第2季淨值恐跌破千億大關，消息一出，連累透過潤成投控間接轉投資南山的潤泰全及潤泰新連2日跌停，也引起市場關注是否有股市禿鷹操作。

金管會證期局副局長張子敏指出，近期國際金融市場受通膨疑慮影響，各國陸續升息，以致債券等金融商品恐認列重大未實現評價損失，若對公司淨值產生重大影響，證交所及櫃買中心將督促公司公布重大訊息說明，潤泰集團20日晚上10時也已舉行重訊記者會。

張子敏說，針對公司財務狀況觸及一定警示指標，證交所及櫃買中心已訂定不同處置措施，包含列入財務重點專區、變更交易方法或採取分盤集合競價等，以提醒投資人注意；他強調，上市櫃公司每股淨值等相關財務資訊，應以會計師查核並公告於公開資訊觀測站的財報資訊為準。

中央社引述張子敏表示，證交所已將潤泰全、潤泰新列為線上監視股票，台股一向有監視制度，會對有價證券執行監視查核，若發現任何人涉有證券不法情事，即依相關規定辦理，以維護投資大眾權益。

至於目前是否已有觀察到潤泰全、潤泰新股價有異常波動情形，張子敏表示，目前還在監視當中。

針對全球升息加上資本市場亂流，壽險業持有金融資產跌價，帶動壽險業淨值一路下滑，金管會21日表示，淨值下跌和壽險業現金流量沒有直接必然關係，目前觀察壽險業並沒有流動性風險。

至於南山人壽淨值大跌，甚至衝擊潤泰雙雄股價，消息是否影響南山人壽董事長尹崇堯的人事案審核，金管會表示，金管會依保險業負責人資格條件相關規定，依法審查。

今年以來壽險業淨值持續下探低點，若美國繼續猛烈升息、資本市場持續回檔，壽險業持有債券及股票等金融資產恐持續跌價，引起保戶關注壽險業是否會有現金流警報。

金管會保險局副局長張玉煇強調，壽險業淨值下跌和現金流量沒有直接必然關係，目前金管會觀察，壽險業並沒有出現流動性風險。

依照規定，保險業於每半營業年度終了後2個月內須向金管會申報經會計師核閱的資本適足率（RBC）和經會計師查核的淨值比，金管會要求保險業資本適足率不得低於200%、淨值比不得低於3%，2大指標為金管會衡量保險公司清償能力的參考指標。

張玉煇指出，保險業資本不足是指資本適足率未達200%或淨值比連2期低於3%，針對壽險業淨值持續下探，若淨值比連2期不足3%，金管會將依保險法相關規定，要求業者提出財業務改善計畫、增資等相關措施，以確保公司清償能力。

南山人壽今年股東會進行董監改選，隨後並推派潤泰集團總裁尹衍樑兒子尹崇堯接任董事長，人事案尚待保險局核准，但近日南山人壽淨值引起外界關注，甚至影響透過潤成投控間接轉投資南山的潤泰雙雄股價，消息是否影響尹崇堯人事審核備受關注。

張玉煇表示，「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵循事項準則」已規範保險業負責人應具備的積極及消極資格條件，南山人壽董事會選任尹崇堯為董事長，並依規定檢具尹崇堯資格文件呈報金管會，金管會將依保險業負責人資格條件相關規定，依法審查。