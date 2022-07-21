畢爾：讓台灣人民實現自己決定的未來

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）以官方身份訪台3日的歐洲議會副議長畢爾，今（21）日離台前召開記者會表示，面對威權國家不遵法治、破壞全球和平與穩定，此時訪問台灣也是傳遞嚇阻的訊號，歐洲在乎台灣，歐盟全體及盟友應團結一致，捍衛共享的價值以及和平、自由與穩定。

畢爾（Nicola Beer）今（21）下午在外交部長吳釗燮的陪同下召開記者會，她表示，此次訪問將成為台灣與歐盟關係的基石之一，未來相信會有更多訪問。歐洲議會希望持續推動洽簽歐盟與台灣的雙邊投資協議（BIA），呼籲歐盟執委會啟動協商，同時也希望推動歐盟駐台機構升級。

畢爾強調，中國企圖將台灣孤立於台灣社會，而「歐洲在乎台灣」，此時來訪可謂「正確時機」，台海緊張亦影響歐洲，所以須採取行動和平解決問題。她也強調，台灣前途應由台灣人民決定且是和平的，歐洲反對任何片面改變現狀的舉動。

被問及台海情勢以及歐洲如何協助台灣因應中國威脅，畢爾表示，歐洲都很清楚跟台灣有對話的必要，與台灣發展良好的關係，因為雙方有共享的價值與民主。

畢爾提及烏克蘭事件發生後，儘管先前內部有歧見，但現在歐盟成員國及北約夥伴空前團結。「我們都認識到，獨裁國家並不會尊重全球的法治而是破壞全球的穩定與和平」，因此，歐盟全體及盟友應團結一致，捍衛其價值、和平、自由與穩定，「這也是為何在此時訪問台灣。」

畢爾表示，通過發出這樣的訊號，並遏阻來自外界的壓力，因為歐盟與台灣有共享的價值，台灣有相當繁榮的民主，台灣人民捍衛自己的政治體系，如同烏克蘭人積極捍衛自己的主權、自由及生活方式。

畢爾強調，政治需要服務人民，讓人民實現自己決定的未來。

外交部長則吳釗燮表示，中國的策略一向是分而治之，統戰的手法對台灣如此，對歐洲亦然。然而歐盟團結一致的趨勢是越發明顯。

他指出，2019年歐盟所發布的《歐中戰略展望》中首度將中國視為系統性對手，近期的G7以及各大國際重要對話中，也持續表達對台海的和平穩定以及中國的脅迫的關切；今年6月，北約在馬德里舉領袖峰會，在通過的新版的戰略概念中，也首度將中國對跨大西洋構成的系統性挑戰納入文件，顯示歐盟跟北約對中國的立場漸趨一致，中國分而治之的作法並未成功。這也代表跨大西洋的理念相近國家對於中國的主流意見。

吳釗燮表示，「相信大西洋兩岸的民主陣營，對中國見縫插針、操弄信息、進行認知作戰、帶風向，想要分化歐州內部及歐美的作法是了然於胸。」

吳釗燮強調，台灣作為印太地區理念相近的夥伴，會持續美國、歐洲等夥伴持續加強合作，共同對抗威權政體所帶來的複合式威脅，維護台海與印太地區的和平穩定，以規則為基礎的國際秩序。