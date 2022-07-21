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畢爾：讓台灣人民實現自己決定的未來

外交部長吳釗燮則強調，中國的策略一向是分而治之，對台灣、歐洲皆是如此然。然而歐盟與理念相近的夥伴更加團結一致，台灣作為理念相近的夥伴也會共同對抗威權政體所帶來的複合式威脅。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2022/07/21 17:42
歐洲議會副議長畢爾（中）今（21）日於外交部召開記者會。（圖／翻攝自外交部）

歐洲議會副議長畢爾（中）今（21）日於外交部召開記者會。（圖／翻攝自外交部）

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）以官方身份訪台3日的歐洲議會副議長畢爾，今（21）日離台前召開記者會表示，面對威權國家不遵法治、破壞全球和平與穩定，此時訪問台灣也是傳遞嚇阻的訊號，歐洲在乎台灣，歐盟全體及盟友應團結一致，捍衛共享的價值以及和平、自由與穩定。

畢爾（Nicola Beer）今（21）下午在外交部長吳釗燮的陪同下召開記者會，她表示，此次訪問將成為台灣與歐盟關係的基石之一，未來相信會有更多訪問。歐洲議會希望持續推動洽簽歐盟與台灣的雙邊投資協議（BIA），呼籲歐盟執委會啟動協商，同時也希望推動歐盟駐台機構升級。

畢爾強調，中國企圖將台灣孤立於台灣社會，而「歐洲在乎台灣」，此時來訪可謂「正確時機」，台海緊張亦影響歐洲，所以須採取行動和平解決問題。她也強調，台灣前途應由台灣人民決定且是和平的，歐洲反對任何片面改變現狀的舉動。

被問及台海情勢以及歐洲如何協助台灣因應中國威脅，畢爾表示，歐洲都很清楚跟台灣有對話的必要，與台灣發展良好的關係，因為雙方有共享的價值與民主。

畢爾提及烏克蘭事件發生後，儘管先前內部有歧見，但現在歐盟成員國及北約夥伴空前團結。「我們都認識到，獨裁國家並不會尊重全球的法治而是破壞全球的穩定與和平」，因此，歐盟全體及盟友應團結一致，捍衛其價值、和平、自由與穩定，「這也是為何在此時訪問台灣。」

畢爾表示，通過發出這樣的訊號，並遏阻來自外界的壓力，因為歐盟與台灣有共享的價值，台灣有相當繁榮的民主，台灣人民捍衛自己的政治體系，如同烏克蘭人積極捍衛自己的主權、自由及生活方式。

畢爾強調，政治需要服務人民，讓人民實現自己決定的未來。

外交部長則吳釗燮表示，中國的策略一向是分而治之，統戰的手法對台灣如此，對歐洲亦然。然而歐盟團結一致的趨勢是越發明顯。

他指出，2019年歐盟所發布的《歐中戰略展望》中首度將中國視為系統性對手，近期的G7以及各大國際重要對話中，也持續表達對台海的和平穩定以及中國的脅迫的關切；今年6月，北約在馬德里舉領袖峰會，在通過的新版的戰略概念中，也首度將中國對跨大西洋構成的系統性挑戰納入文件，顯示歐盟跟北約對中國的立場漸趨一致，中國分而治之的作法並未成功。這也代表跨大西洋的理念相近國家對於中國的主流意見。

吳釗燮表示，「相信大西洋兩岸的民主陣營，對中國見縫插針、操弄信息、進行認知作戰、帶風向，想要分化歐州內部及歐美的作法是了然於胸。」

吳釗燮強調，台灣作為印太地區理念相近的夥伴，會持續美國、歐洲等夥伴持續加強合作，共同對抗威權政體所帶來的複合式威脅，維護台海與印太地區的和平穩定，以規則為基礎的國際秩序。
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更新時間 : 2022-07-21 19:18 GMT+08:00

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