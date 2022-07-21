長榮酒店月餅可甜可鹹 五大主題禮盒火速預購中

今年中秋節長榮酒店特別推出五大主題禮盒，各有不同送禮寓意讓人眼睛為之一亮，獨特創新口味更挑逗您的味蕾，供消費者作多樣的選擇，將樸實誠摯的祝福及美味送達到親朋好友手上。

月伴銀河系列：長榮桂冠酒店（台中）推出台式及廣式共七款月餅禮盒，7/31前預訂七款禮盒同享9折優惠；其中，「蘊藍月光」雙層禮盒結合常年熱銷的蛋黃酥及綠豆凸各6入，售價1,480元；而「巧遇琉璃」雙層禮盒則是以台式月餅搭配手工綜合果乾黑巧克力磚以及榮獲iTQi世界首獎認證之茉莉氣巡茶，完美組合價1,580元。今年禮盒設計以珠寶盒為概念，沉靜夜空中點綴著璀璨星河，既高雅又大方。

紛饗系列：台糖長榮酒店（台南）「韶光玉潤集」禮盒售價1,380元，7/31前訂購1,104元（8折早鳥價）。今年主打健康養生，利用台灣在地食材研發創新口味，有黑蒜芝麻流沙、黑糖薑汁地瓜栗子、豆腐乳紅藜麥堅果、玫瑰荔枝蔓越莓麻糬、鳳梨無花果等共八款，再搭配台糖宏都拉斯高地小農咖啡，外盒設計以華麗低調的紫色與金縷窗花框組合，祈願健康與平安的天燈冉冉近月，將祝福獻給最珍貴的親友。

花好月正圓系列：長榮文苑酒店（嘉義）「花好月正圓」禮盒售價980元，7/31前訂購882元（9折早鳥價）。內含蘭陽金棗、蓮蓉蛋黃、奶黃流芯三款廣式月餅各2入以及鳳梨酥6入，選用台灣本土食材入餡，禮盒設計結合花磚及馬賽克元素，象徵傳統慢工藝術與生活的結合。

基隆嶼海味系列：今年長榮桂冠酒店（基隆）推出「基隆嶼海味月餅」禮盒，內含基隆嶼海藻魩仔魚鳳梨酥、基隆嶼肉鬆蛋黃酥及南洋咖哩酥各3入，售價1,050元，7/20前訂購享優惠價898元；8/20前優惠價945元。有別於市售造型，鳳梨酥及蛋黃酥皆以菠蘿外皮呈現，形似基隆嶼礁岩外型；其中，海藻魩仔魚鳳梨酥是將北海岸海藻與魩仔魚拌製成酥脆外皮，搭配手工熬製土鳳梨內餡；而肉鬆蛋黃酥則是巧妙結合鹹肉脯、鹹蛋黃及豆沙餡，每口都能嚐到甜鹹香酥豐富韻味。

鳳凰太極系列：長榮鳳凰酒店（礁溪）與朱銘美術館獨家聯名，將朱銘太極系列最著名的作品－「單鞭下勢」刻印在奶黃月餅上，模樣精巧、饒富趣味。8/20前預訂即享典藏版1,600元、私藏版850元早鳥優惠價。值得一提的是典藏版禮盒是以木盒盛裝，內含6入奶黃月餅、10入茶包以及2款朱銘美術館單鞭下勢圖騰杯墊，兼具美食與收藏價值。

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