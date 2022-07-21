JR東日本大飯店台北HAYASE日本料理 推避暑懷石料理

JR東日本大飯店台北HAYASE日本料理餐廳為日本東北仙台的hotel metropolitan 旗下品牌餐廳有著三十年歷史，同樣自仙台的料理長郡司行雄(Yukio Gunji)熱愛台灣，將台灣好食材放入懷石料裡，推出食藝兼具的當季美食。即日起至9月30日本季菜單推薦以正值台灣產季綠竹筍為主題的「輝夜姬懷石」午餐限定套餐2,280元。還有日本一年之中最炎熱時期有著在土用的丑日享用鰻魚補充精力的方式，即日起至8月4日推出整套「鰻魚懷石料理」晚餐套餐3,800元，即日起全面供應！

位於JR東日本大飯店台北B1樓的「HAYASE」日本料理，餐廳設計以城堡小鎮仙台為主題，門口使用從日本訂製，與原物同樣尺寸複刻的日本戰國時期武將「伊達 政宗」的盔甲進行裝飾。餐廳內設有懷石料理區、割烹用餐櫃枱、鐵板燒用餐區，特別是割烹用餐區，環繞著師傅的餐檯設計，在用餐的同時可一面欣賞如藝術般的廚藝技巧，此外另有六個分別可容納四名到八名的包廂可供使用。

夏暑特別炎熱，主廚以當季盛產的綠竹筍設計「輝夜姬懷石」9品午餐套餐，包含清涼滑口的「竹筍葛豆腐」、「雞肉鳴門捲」是薄切綠竹筍捲起鮮嫩雞肉，鮮嫩美味、「旬魚鮮筍沙拉」有旬魚生魚片、綠竹筍薄片、生菜沙拉搭配油醋等，在炎炎夏季特別清爽，擺盤也有如夏季花朵繁盛之意、「昆布漬竹筍壽司」是以綠竹筍製作的握壽司再繫上醃漬昆布為腰帶，爽口又開胃、「竹筍松坂豬西京焼」以味噌醃製松阪豬及筍片進行燒烤，帶來不同的濃郁風味、「竹筍饅頭」可品嘗到日本麻糬內包覆著滿滿的綠竹筍及起司，搭配蟹肉煮，細緻而優雅、「竹筍蝦泥揚」以酥炸竹筍搭配蝦肉泥，有著竹筍鮮甜口感及海鮮風味、「蛤筍御飯」綠竹筍及海瓜子的鮮味提升了整體風味且健康清爽。最後再呈上抹茶羊羹或冰淇淋的季節甜點，在盛夏感受清爽之感。

7月23日與8月4日為日本土用的丑日，是一年之中最令人感到無精打采的炎熱時期，傳統日本人會在此時食用鰻魚補充體力。料理長郡司行雄(Yukio Gunji)特別推出「鰻魚懷石」11品晚饗套餐，為了保有鰻魚的新鮮風味，以正統日式手法先烤再蒸，加上人工去骨，使用多道工序後，才能保有鰻魚的膠質跟Q彈口感。以懷石料理的精神出菜，美食饕客可以品嘗到整套不同手法以鰻魚入菜的懷石精選，有「鰻魚黃瓜拌」、「和牛澤煮椀」、「薄切白身魚」、「鰻魚押壽司」、「鰻魚白燒」、「鰻魚丼飯」...等，加價450元還可品嘗到「鰻魚捲玉子」，饕客可以一次品嘗各式各樣的鰻餚，隨著菜單設計的起承轉合，鰻魚料理的多樣性，度過炎熱的夏天!

料理長郡司行雄(Yukio Gunji)說， HAYASE日本料理以提供日本東北原汁原味的懷石料理為主，台灣的海鮮、蔬果選擇非常多樣化，有絕佳的豐富度及成熟度，以懷石細緻烹調的手法呈現，將最棒的部分讓大家品嘗。今年夏天以綠竹筍及鰻魚為主題食材來呈現，品嘗鰻魚懷食套餐還可享「HAYASE大吟醸」720 ml 85折優惠。歡迎來到JR東日本大飯店台北HAYASE日本料理品嚐懷石料理的細緻與美味！