雲朗觀光經典廣式月餅迎中秋 禮盒走進文藝復興

迎接中秋節，雲朗觀光即日起推出「雲朗月光寶盒」、「君品翡冷翠寶盒」、「兆品台中享月品團圓」三款月餅禮盒。雲朗、君品月餅禮盒圖案取自集團旗下位於義大利佛羅倫斯的翡冷翠百花宮內古典壁畫，具歐式珠寶盒風格，兩款月餅可在雲朗選物平台預訂。雲朗月光寶盒嚴選四種口味，每種口味各一入，每盒880元，8/10前訂購享早鳥優惠770元。

君品翡冷翠寶盒頂級中秋月餅禮盒包含三種口味的廣式月餅，每盒六入，搭配兩盒梨山烏龍茶葉組合，每盒售價4,880元，即日起開放預購。兆品酒店台中享月品團圓月餅禮盒，兩種口味的港式月餅共六入，7/31前預訂享早鳥優惠469元(原價690元)。訂購詳細內容請見各飯店官網或雲朗選物網站查詢。

「雲朗月光寶盒」外盒上展翅飛翔的天使，傳遞無限的祝福，月餅享用完後，精緻典雅的禮盒設計可作為珠寶盒使用，可收納珠寶飾品，為禮盒帶來第二生命。廣式月餅口味分別為棗泥核桃、豆沙粟子、鳳梨核桃、棗泥蛋黃，各一入，每盒880元，8/10前完成訂購付款，可享早鳥價770元。即日起接受雲朗選物、官網與電話預訂，訂購10盒以上，提供本島單一地點免運費服務。

「君品翡冷翠寶盒」外盒的彩繪畫作來自義大利佛羅倫斯「翡冷翠百花宮」貴族宅邸18世紀的濕壁畫天花創作，以聖潔的天使與英勇的羅馬士兵代表著愛與勇氣，在寫實和虛幻間用最柔軟的筆觸，描繪公元前362年的羅馬神話故事。在疫情與戰爭的動盪下，「君品翡冷翠寶盒」透過羅馬人救世主的英雄神話故事為本，結合東方傳統中秋節慶，以中西文化疊加的祈福祝願，帶來滿滿的祝福與圓滿、願世界平安。

禮盒內三種月餅口味為「鳳梨南瓜子」、「棗泥蛋黃」、「伍仁金腿」，餅皮與內餡皆使用傳統手工製作，皮餡一體、口感細緻，每種口味二入，另有梨山高冷清烏龍及梨山蜜韻紅烏龍各一盒，售價4,880元。即日起起可於雲朗選物平台訂購，售完為止。

兆品酒店台中「享月品團圓」禮盒採用經典的港式月餅，兩款內餡為奶黃蔓越莓及御膳麻香，以經典不敗的美味碰撞深植腦中的懷念滋味，每盒六入，即日起至7/31前完成預訂，享早鳥優惠價每盒469元(原價690元)，可提供宅配服務，訂購詳細資訊請見兆品酒店台中官網與粉絲專頁。