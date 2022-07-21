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台灣首見確診後53天才MIS-C發病　羅一鈞：最久隔133天　出現6大症狀別輕忽

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/21 17:23
MIS-C個案多在發生在確診COVID-19後6週內，但據文獻最長可能相隔19週，家長應提高警覺。（圖/pixabay）

MIS-C個案多在發生在確診COVID-19後6週內，但據文獻最長可能相隔19週，家長應提高警覺。（圖/pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）MIS-C個案多在發生在確診COVID-19後6週內，但國內近日出現兒童確診到MIS-C發作間隔近8週，醫療應變組副組長羅一鈞表示，據文獻最長可能相隔19週，家長應提高警覺。

中央流行疫情指揮中心今天下午疫情記者會中公布，國內新增3例「孩童多發性系統發炎症候群」（MIS-C），個案年齡介於10個月大至7歲，其中有2例，分別是6歲女童、7歲男童，從確診到MIS-C發作間隔53天（近8週），比過去指揮中心訂定的發作診斷標準（6週內）間隔更長，羅一鈞說，據調閱國際文獻發現，染疫兒童確診至MIS-C發作最長可能間隔19週，也就是133天。

羅一鈞表示，先前提到兒童或青少年在確診後6週內應提高警覺，若持續發燒且出現腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛出血及頭暈等6大症狀，可能就是MIS-C發作，典型個案會在6週內發病，少數個案超過6週才發作，家長及醫師應多留意。

羅一鈞說，接種COVID-19疫苗是預防MIS-C最好方法，施打疫苗可減少MIS-C發生率達9成以上，各縣市合約醫療院所將陸續於今天起提供接種嬰幼兒莫德納疫苗接種，另計13縣市設立接種站將陸續於22、23日起開設，家中若有符合接種資格嬰幼兒，建議儘速完成接種，以利盡快獲得保護力。

台灣首見確診後53天才MIS-C發病　羅一鈞：最久隔133天　出現6大症狀別輕忽
MIS-C
孩童多系統炎症徵候群

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更新時間 : 2022-07-21 17:47 GMT+08:00

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