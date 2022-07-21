新北190名高中生 跨校跨域跨國　倡減塑護海洋推全球公民行動

為倡議國際具體行動，新北市14校190名師生參與110學年度「高中職全球公民培力計畫」以跨校跨域跨國方式，與中小學、友邦大使館、新住民家庭服務中心、新北市文化基金會及國外姊妹校合作，包括設計SDGs(聯合國17項永續發展目標)桌遊、跨國討論氣候變遷與減塑議題、辦理海洋文化節活動及提出以「網路行銷」助新住民就業，實現全球公民精神，為永續發展盡一份心力。
教育局長張明文表示，新北市推動高中職學校全球公民培力計畫，以跨校跨域跨國方式，培育善盡全球公民責任的國際人才。學生參與學校規劃的國際議題培力課程，從理解國際議題到實際投入國際倡議行動，並於教育局規劃的校際培訓課程中，在跨領域專家帶領下，與跨校跨國學生討論倡議方案並發表、執行後提出具體的行動倡議，實現全球公民精神。
新北高中學生設計一款可認識17項SDGs桌遊，透過跨校共遊過程，增進青年對於國際議題的理解，加深對全球困境的探討。高二方佑宸同學表示，在設計桌遊的過程中，他們經過多次討論，搜尋許多國際事件和國際議題素材，最後，帶著自己設計的桌遊去國中小介紹和試玩，看到學弟妹邊玩邊討論如何落實永續發展目標，感到很有成就感。
北大高中聚焦於新住民女性職場現況探討，學生拜訪新住民家庭服務中心及新北市文化基金會，了解新住民婦女在職場困境及需求，更邀請新住民婦女分享自身的工作經驗，利用假期至她們經營的早餐店，訪談工作與生活的酸甜苦辣。並以新世代的消費習慣大膽提出「網路行銷」，幫助新住民婦女提供更多元方便就業通路。北大高中語文實驗班學生許瑋軒說，希望透過行動幫助更多新住民婦女，讓她們發揮「新」力量，展現自我價值。
南山高中在校內成立跨國際的公民小隊，籌辦海洋文化節活動，拓展同學對海洋議題瞭解，亦與帛琉、諾魯、馬紹爾群島及吐瓦魯等友邦國家進行海洋專題線上研討，並建立公平貿易平台展示小農產品，藉此也對這些邦交國有更深的認識。社長王品媛同學說，身處於海島國家，我們對海洋不陌生，與友邦同學討論公平貿易及海洋議題過程中，了解國際貿易是海島國家重要的收入來源，海洋保育更是影響環境及生存的關鍵，他們更用英文朗讀帛琉誓詞，展現地球村村民宣誓守護海洋的重要使命。
光仁高中則邀請來自貝里斯和帛琉的外籍大學生入校，分享氣候變遷造成的影響，一同宣示為永續環境努力。同時與日本賢明學院中學高校生透過Google Meet線上交流減塑議題，並展示新北市印有「低碳生活、守護地球」標語的垃圾專用袋，日本學生表示垃圾袋設計很有質感，他們也想要自己設計創意環保袋，為減塑盡一份心力。
教育局表示，參加公民培力計畫的新北市高中生，以「利他」為支點，由自身的一小步，連結國際姊妹校及民間資源資源，關注終結貧窮、消除飢餓、保育海洋等全球公民議題，透過自我實踐改變世界。未來鼓勵更多學校將國際教育議題實質內涵融入課程，透過群策群力協作精神，達到全球公民培力的目標，讓學生接軌國際，邁向2030國際新北市。
南山高中在校內成立跨國際的公民小隊，籌辦海洋文化節活動，用英文朗讀帛琉誓詞，展現地球村村民宣誓守護海洋的重要使命。(照片來源：新北市教育局提供)
北大高中聚焦於新住民女性職場現況探討，利用假期至她們經營的早餐店，訪談工作與生活的酸甜苦辣。(照片來源：新北市教育局提供)
光仁高中與貝里斯外籍生討論氣候變遷議題，一同宣示為永續環境努力。(照片來源：新北市教育局提供)