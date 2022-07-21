新北190名高中生 跨校跨域跨國　倡減塑護海洋推全球公民行動

為倡議國際具體行動，新北市14校190名師生參與 110學年度「高中職全球公民培力計畫」以跨校跨域跨國方式， 與中小學、友邦大使館、新住民家庭服務中心、 新北市文化基金會及國外姊妹校合作，包括設計SDGs(聯合國1 7項永續發展目標)桌遊、跨國討論氣候變遷與減塑議題、 辦理海洋文化節活動及提出以「網路行銷」助新住民就業， 實現全球公民精神，為永續發展盡一份心力。

教育局長張明文表示，新北市推動高中職學校全球公民培力計畫， 以跨校跨域跨國方式，培育善盡全球公民責任的國際人才。 學生參與學校規劃的國際議題培力課程， 從理解國際議題到實際投入國際倡議行動， 並於教育局規劃的校際培訓課程中，在跨領域專家帶領下， 與跨校跨國學生討論倡議方案並發表、執行後提出具體的行動倡議， 實現全球公民精神。

新北高中學生設計一款可認識17項SDGs桌遊， 透過跨校共遊過程，增進青年對於國際議題的理解， 加深對全球困境的探討。高二方佑宸同學表示， 在設計桌遊的過程中，他們經過多次討論， 搜尋許多國際事件和國際議題素材，最後， 帶著自己設計的桌遊去國中小介紹和試玩， 看到學弟妹邊玩邊討論如何落實永續發展目標，感到很有成就感。

北大高中聚焦於新住民女性職場現況探討， 學生拜訪新住民家庭服務中心及新北市文化基金會， 了解新住民婦女在職場困境及需求， 更邀請新住民婦女分享自身的工作經驗， 利用假期至她們經營的早餐店，訪談工作與生活的酸甜苦辣。 並以新世代的消費習慣大膽提出「網路行銷」， 幫助新住民婦女提供更多元方便就業通路。 北大高中語文實驗班學生許瑋軒說， 希望透過行動幫助更多新住民婦女，讓她們發揮「新」力量， 展現自我價值。

南山高中在校內成立跨國際的公民小隊，籌辦海洋文化節活動， 拓展同學對海洋議題瞭解，亦與帛琉、諾魯、 馬紹爾群島及吐瓦魯等友邦國家進行海洋專題線上研討，並建立公平 貿易平台展示小農產品，藉此也對這些邦交國有更深的認識。 社長王品媛同學說，身處於海島國家，我們對海洋不陌生， 與友邦同學討論公平貿易及海洋議題過程中， 了解國際貿易是海島國家重要的收入來源， 海洋保育更是影響環境及生存的關鍵，他們更用英文朗讀帛琉誓詞， 展現地球村村民宣誓守護海洋的重要使命。

光仁高中則邀請來自貝里斯和帛琉的外籍大學生入校， 分享氣候變遷造成的影響，一同宣示為永續環境努力。 同時與日本賢明學院中學高校生透過Google Meet線上交流減塑議題，並展示新北市印有「低碳生活、 守護地球」標語的垃圾專用袋，日本學生表示垃圾袋設計很有質感， 他們也想要自己設計創意環保袋，為減塑盡一份心力。

教育局表示，參加公民培力計畫的新北市高中生，以「利他」為支點 ，由自身的一小步，連結國際姊妹校及民間資源資源， 關注終結貧窮、消除飢餓、保育海洋等全球公民議題， 透過自我實踐改變世界。 未來鼓勵更多學校將國際教育議題實質內涵融入課程， 透過群策群力協作精神，達到全球公民培力的目標， 讓學生接軌國際，邁向2030國際新北市。

南山高中在校內成立跨國際的公民小隊，籌辦海洋文化節活動，用英文朗讀帛琉誓詞，展現地球村村民宣誓守護海洋的重要使命。(照片來源：新北市教育局提供)

北大高中聚焦於新住民女性職場現況探討，利用假期至她們經營的早餐店，訪談工作與生活的酸甜苦辣。(照片來源：新北市教育局提供)

光仁高中與貝里斯外籍生討論氣候變遷議題，一同宣示為永續環境努力。(照片來源：新北市教育局提供)