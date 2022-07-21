全國第一臺小漾Maker號 巡迴新北偏鄉3年達百校 故宮文化也可以創客

新北小漾Maker號今年度持續線上送愛偏鄉，以把課程送出去，科技無落差的概念，將科技、創客、故宮博物院文化設計成課程，帶到新北市各偏鄉學校如上林、興華、大埔，以及野柳國小等校進行巡迴課程服務，同時也期待給予師生更多元的學習體驗。此外，「新北小漾Maker號偏鄉巡迴」更是新北市首創具文化底蘊的「一站式課程與設備到校服務」概念，自108學年度啟動後，目前計近800位師長與2500位學生參與，已達成百校次服務紀錄。
教育局長張明文表示，新北小漾Maker號是由新北市教育局與金山高中創客及科技中心教師團隊，攜手故宮團隊共同規劃課程內容，邀請偏鄉師生共同體驗，課程由故宮專業講師以文物歷史角度來探究從古代至現今的軌跡，再由金山科技中心教師團隊，跨領域學科知識教大家動手實作，讓師生在實作中瞭解歷史文化與創客精神。
2020年更首創與故宮合作研發課程，結合文化、科技及創客精神學習，讓孩子在學校及家裡可以一同遠距體驗文化與科技結合的學習課程。內容包含壽而康X抗菌皂製作、紋飾與金文X方鼎撲滿製作、貨郎圖X貨郎車製作，以及草蟲捉迷藏展X仿生液壓大甲蟲等課程。
在這學年最後一場在上林國小舉辦的「草蟲捉迷藏展X仿生液壓大甲蟲」線上課程便是同時應用金山科技中心雷射雕刻設備製作教材，並將研發創意教材化身為材料包，寄送到各校。此外，當日金山高中、上林國小、故宮博物院、新北市府雲端同步連線進行教學互動，而金山高中賴來展校長驚喜現身上林國小，與參加同學一同體驗科技與文化的魅力，作為這次計畫達到百場里程碑的紀念。
曾參與手工皂與壽而康課程的興華國小李羽庭同學表示，這堂課讓自己進一步認識現代科技與以前的歷史及古代智慧，太有趣了。參與貨郎車與貨郎圖課程的大埔國小高奕蕎同學則表示，老師除帶他們認識貨郎怎麼賣東西與穿搭及玩具外，還帶著他們一起做有萬年曆的貨郎車，最後結束時竟然還有虛擬的AI鋼鐵人可以體驗新興科技，希望下次還有機會參與。參與方鼎與金文、紋飾課程的野柳國小張語萱同學十分高興的表示，很開心，因為學到很多古代文字與圖案的知識還可以用3D筆在自己做的方鼎存錢筒上畫圖案，媽媽還說他畫得很好獎勵他存零用錢。
教育局表示，新北市領先全國推行創客教育近8年，是親子天下創新100評選中，唯一以「新北創客社群」獲獎之縣市。金山高中創客與科技中心，也同時獲得親子天下教育創新100，在偏鄉地區創客教育扎根與推廣，無論山上海濱，都能看到新北市創客及科技教育的發展與成效。透過職業試探、創客教育等各種體驗活動，讓孩子在動手做中學習，探索興趣認識自我，讓孩子發揮無限創意，實踐夢想化為現實的能力。
上林國小-草蟲捉迷藏展X仿生液壓大甲蟲線上課程。(照片來源：新北市教育局提供)
野柳國小張語萱同學(右二)參與小漾Maker號巡迴-方鼎與金文、紋飾課程。(照片來源：新北市教育局提供)