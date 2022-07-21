全國第一臺小漾Maker號 巡迴新北偏鄉3年達百校 故宮文化也可以創客

新北小漾Maker號今年度持續線上送愛偏鄉，以把 課程送出去，科技無落差的概念，將科技、創客、 故宮博物院文化設計成課程，帶到新北市各偏鄉學校如上林、興華、 大埔，以及野柳國小等校進行巡迴課程服務， 同時也期待給予師生更多元的學習體驗。此外，「新北小漾Make r號偏鄉巡迴」更是新北市首創具文化底蘊的「 一站式課程與設備到校服務」概念，自108學年度啟動後，目前計 近800位師長與2500位學生參與，已達成百校次服務紀錄。

教育局長張明文表示，新北小漾Maker號是由新北市教育局與金 山高中創客及科技中心教師團隊，攜手故宮團隊共同規劃課程內容， 邀請偏鄉師生共同體驗， 課程由故宮專業講師以文物歷史角度來探究從古代至現今的軌跡， 再由金山科技中心教師團隊，跨領域學科知識教大家動手實作， 讓師生在實作中瞭解歷史文化與創客精神。

2020年更首創與故宮合作研發課程，結合文化、 科技及創客精神學習， 讓孩子在學校及家裡可以一同遠距體驗文化與科技結合的學習課程。 內容包含壽而康X抗菌皂製作、紋飾與金文X方鼎撲滿製作、貨郎圖 X貨郎車製作，以及草蟲捉迷藏展X仿生液壓大甲蟲等課程。

在這學年最後一場在上林國小舉辦的「草蟲捉迷藏展X仿生液壓大甲 蟲」線上課程便是同時應用金山科技中心雷射雕刻設備製作教材， 並將研發創意教材化身為材料包，寄送到各校。此外， 當日金山高中、上林國小、故宮博物院、 新北市府雲端同步連線進行教學互動， 而金山高中賴來展校長驚喜現身上林國小， 與參加同學一同體驗科技與文化的魅力， 作為這次計畫達到百場里程碑的紀念。

曾參與手工皂與壽而康課程的興華國小李羽庭同學表示，這堂課讓自 己進一步認識現代科技與以前的歷史及古代智慧，太有趣了。 參與貨郎車與貨郎圖課程的大埔國小高奕蕎同學則表示， 老師除帶他們認識貨郎怎麼賣東西與穿搭及玩具外， 還帶著他們一起做有萬年曆的貨郎車，最後結束時竟然還有虛擬的A I鋼鐵人可以體驗新興科技，希望下次還有機會參與。 參與方鼎與金文、紋飾課程的野柳國小張語萱同學十分高興的表示， 很開心，因為學到很多古代文字與圖案的知識還可以用3D筆在自己 做的方鼎存錢筒上畫圖案，媽媽還說他畫得很好獎勵他存零用錢。

教育局表示，新北市領先全國推行創客教育近8年，是親子天下創新 100評選中，唯一以「新北創客社群」獲獎之縣市。 金山高中創客與科技中心，也同時獲得親子天下教育創新100， 在偏鄉地區創客教育扎根與推廣，無論山上海濱， 都能看到新北市創客及科技教育的發展與成效。透過職業試探、 創客教育等各種體驗活動，讓孩子在動手做中學習， 探索興趣認識自我，讓孩子發揮無限創意， 實踐夢想化為現實的能力。

上林國小-草蟲捉迷藏展X仿生液壓大甲蟲線上課程。(照片來源：新北市教育局提供)

野柳國小張語萱同學(右二)參與小漾Maker號巡迴-方鼎與金文、紋飾課程。(照片來源：新北市教育局提供)